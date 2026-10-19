León XIV retoma su agenda y estará presente en la audiencia general en la Plaza de San Pedro

El papa León XIV continuará su recuperación en el Vaticano tras recibir el alta médica el fin de semana y ya confirmaron que el próximo miércoles estará presente en la correspondiente audiencia general en la plaza de San Pedro.

De acuerdo a un nuevo comunicado por parte de la oficina de Prensa de la Santa Sede, indicaron que el Sumo Pontífice permanecerá en el Vaticano aproximadamente durante 10 días y no irá a su residencia en Castel Gandolfo donde, desde el inicio de su pontificado, permanece los lunes y martes por la noche para trabajar y descansar.

Ante esto, se confirmó que en la mitad de la semana volverá a ver a la multitud de fieles en la plaza, en la audiencia general en la Plaza de San Pedro, aunque no confirmaron si realizará su habitual recorrido entre la gente en el papamóvil. Su segunda aparición ante una multitud se da después de haber dado su primer Ángelus el domingo. El día sábado abandonó en Hospital Gemelli en Roma, centro médico donde fue operado para extirparle un adenocarcinoma del pulmón.

Por último, anunciaron que “se proporcionará más actualizaciones sobre otras actividades en las próximas horas y en los próximos días” y detallaron que actualmente “no hay ninguna previsión en relación con la visita del Papa a Asís, programada para el 27 de noviembre”, para lo que será la conclusión del evento Paz Desarmada y Desarmante, organizado por la Comunidad de Sant’Egidio para conmemorar los 40 años del evento conocido como el Espíritu de Asís con Juan Pablo II.