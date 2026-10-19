Mañana habrá un nuevo descacharrado en zona norte

El próximo operativo será en Mirasoles y El Huaico de 8 a 12 hs en el cuadrante comprendido por: Av. De la Memoria, Verdad y Justicia, Calle Q, Av. Democracia, Av. Lucrecia Barquet, Ruta 28 y Carlos Urrutia. Los vecinos deberán sacar a la vereda los elementos en desuso que puedan acumular agua. Hasta la fecha se llevan retiradas 262 toneladas.
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La Municipalidad realizará un nuevo operativo de descacharrado, en esta ocasión será en Mirasoles y El Huaico El objetivo es prevenir la proliferación del mosquito transmisor del dengue. Hasta la fecha se llevan retiradas 262 toneladas.

Las tareas se llevarán a cabo mañana en el horario de 8 a 12, en el cuadrante comprendido por: Av. De la Memoria, Verdad y Justicia, Calle Q, Av. Democracia, Av. Lucrecia Barquet, Ruta 28 y Carlos Urrutia. Los vecinos deberán sacar a la vereda los elementos en desuso que puedan acumular agua.

La actividad se realizará de manera conjunta con organismos provinciales y nacionales, además de fuerzas de seguridad y el Ejército, con el objetivo de eliminar potenciales criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue y la chikungunya.

Con la llegada de la primavera y el aumento de las temperaturas, se recomienda revisar patios, jardines y otros espacios al aire libre, eliminar recipientes en desuso y mantener los ambientes limpios y libres de objetos que puedan acumular agua.

Prevención ante el Superniño

En un contexto de pronósticos que advierten sobre posibles lluvias intensas asociadas al fenómeno climático conocido como Superniño, estas acciones cobran especial importancia. Retirar recipientes y objetos en desuso que puedan acumular agua permite reducir los potenciales criaderos del mosquito transmisor del dengue y contribuir a la prevención sanitaria ante las precipitaciones.

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