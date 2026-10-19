Diego Santilli: “Javier Milei va a ganar las elecciones de 2027 con o sin PASO”

El jefe de Gabinete defendió la reforma electoral, aunque insistió en que el Presidente se impondrá aun si continúan las primarias y cuestionó al peronismo, a Axel Kicillof y a los incidentes en las marchas universitarias.
PolíticaHace 1 díaPrensaPrensa
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El jefe de Gabinete, Diego Santilli, manifestó su plena confianza en la continuidad del Presidente al asegurar que Javier Milei “va a ganar las elecciones de 2027 con o sin PASO”. El funcionario ratificó que el Gobierno avanzará con la reforma electoral, aun cuando el oficialismo no tiene garantizados los votos en el Congreso para eliminar o suspender las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

En una entrevista con Luis Majul en LN+, el funcionario sostuvo que la iniciativa no se limita a las internas partidarias, sino que responde al reclamo de los ciudadanos de reducir la cantidad de elecciones y los costos asociados al proceso.

En este sentido, también defendió la implementación de la boleta única en papel y cuestionó a quienes pronosticaron que La Libertad Avanza no lograría aprobar sus principales proyectos legislativos.

Con PASO, sin PASO, con más o menos acuerdos, va a ganar. Sí creo que tiene que consolidar su fortaleza”, insistió Santilli al ser consultado por Majul sobre las posibilidades electorales del mandatario. Y agregó: “Si fuera este domingo las elecciones, va a volver a ganar”.

El jefe de Gabinete vinculó ese pronóstico con una mirada crítica sobre el peronismo, al que acusó de intentar reconstruir una oferta común pese a las diferencias internas. “Se muestran separados, van a terminar juntos. Entonces, otra vez la película esta no”, planteó.

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