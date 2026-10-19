Lula da Silva a Flávio Bolsonaro: “¿Ya pediste prestada la motosierra de Milei?”

“Quiero saber. ¿Ya pediste prestada la motosierra de Milei?”, le increpó Lula a su adversario, en uno de los pasajes del debate televisado. Por su parte, Bolsonaro esquivó la pregunta y apuntó contra los vínculos del líder del Partido de los Trabajadores con Daniel Ortega, de Nicaragua, y Nicolás Maduro, de Venezuela.

“Tu amigo, que es Ortega de Nicaragua, un dictador. Tu amigo que es Maduro, que está preso. Esos son tus amigos. Mandaste a tu vicepresidente a visitar la presidencia del dictador de Irán. ¿Es en eso que transformaste a Brasil? Brasil se acabó internacionalmente por culpa de tu política, Lula", sentenció Bolsonaro.

Y agregó: “La izquierda ha dejado tanta gente en la miseria que la derecha tiene que venir a arreglarlo”. En ese sentido, Lula respondió que su modelo es solo suyo, sin interferencias extranjeras, y enfatizó: “Es el modelo que impulsa el crecimiento económico y que cuenta con el mayor programa de inclusión social en la historia de este país”.