Lula da Silva a Flávio Bolsonaro: “¿Ya pediste prestada la motosierra de Milei?”

En la previa a la segunda vuelta, el mandatario del país vecino cuestionó el modelo económico del Gobierno argentino y le preguntó a su rival si imitará las políticas de ajuste de La Libertad Avanza.
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La política argentina se coló este domingo en el debate presidencial de Brasil, luego de que Lula da Silva le cuestionara a Flávio Bolsonaro si pensaba adoptar el modelo económico de Javier Milei en caso de imponerse en la segunda vuelta del próximo domingo.

“Tu amigo, que es Ortega de Nicaragua, un dictador. Tu amigo que es Maduro, que está preso. Esos son tus amigos. Mandaste a tu vicepresidente a visitar la presidencia del dictador de Irán. ¿Es en eso que transformaste a Brasil? Brasil se acabó internacionalmente por culpa de tu política, Lula", sentenció Bolsonaro.

Y agregó: “La izquierda ha dejado tanta gente en la miseria que la derecha tiene que venir a arreglarlo”. En ese sentido, Lula respondió que su modelo es solo suyo, sin interferencias extranjeras, y enfatizó: “Es el modelo que impulsa el crecimiento económico y que cuenta con el mayor programa de inclusión social en la historia de este país”.

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