Lula da Silva a Flávio Bolsonaro: "Quiero que el 100% de los presos me vote, hasta tu padre"

El tres veces presidente de Brasil le preguntó a Flávio por los más de u$s26 millones que recibió del empresario brasilero Daniel Vorcaro para financiar una película sobre su padre, ya que Vorcaro está detenido por presunta corrupción. "La mentira es el fuerte de la familia Bolsonaro", apuntó Lula da Silva.
"Tu nariz está creciendo, Lula. Ten cuidado", le respondió el hijo del exmandatario condenado por el Supremo Tribunal Federal de planear y liderar una organización criminal armada para una abolición violenta del Estado democrático de derecho en 2022.
En la misma línea, el sindicalista desafió al hijo de Jair Bolsonaro a abrir el homebanking y compararlos en vivo. "Vamos a mostrar lo que circula en nuestra cuenta y en la de nuestra familia, vamos a ver quién es la familia que roba", sentenció el presidente que busca la reelección.