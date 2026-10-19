Lula da Silva a Flávio Bolsonaro: "Quiero que el 100% de los presos me vote, hasta tu padre"

El presidente de Brasil, Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro se enfrentaron en el debate presidencial televisado previo al balotaje del próximo domingo 25 de octubre y no faltaron chicanas de todo tipo y acusaciones cruzadas sobre corrupción, inseguridad, uso de los ingresos públicos y los entornos familiares de ambos.

El enfrentamiento fue transmitido por la cadena Band, quien también transmitió por YouTube y realizó recortes de distintos momentos en la misma plataforma. Uno de los más difundidos en redes sociales fue cuando el candidato del Partido Liberal (PL) remarcó como un dato negativo que el mandatario saliente obtuvo el 73% de los brasileños presos.

"¡Lo que yo quiero es el 100%, hasta el de tu padre! ¡(Jair) Bolsonaro, vota por mí, hasta tú sabes que soy mejor que él!", le retrucó el presidente que busca la reelección de mano del Partido de los Trabajadores (PT). Se trató del primer debate frente a frente entre el hijo del expresidente y el sindicalista.