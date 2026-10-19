Jornada gratuita de promoción y cuidado de la salud para mujeres y diversidades

En el marco de Octubre Rosa, la Subsecretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidad realizará la jornada “Mujeres que se cuidan”, una propuesta destinada a mujeres y diversidades que busca promover la prevención, el acceso a controles médicos y la incorporación de hábitos saludables.

La actividad tendrá lugar de 9 a 13, en el Polo Integral de las Mujeres, ubicado en República de Siria 611, en la ciudad de Salta. La participación será libre y gratuita, con atención por orden de llegada.

La jornada comenzará a las 9 con la charla “El cuidado y la prevención”. A las 10.15 se realizarán ejercicios de cuidado del suelo pélvico, mientras que a las 11.30 habrá una clase de yoga, con propuestas orientadas al bienestar y al cuidado integral.

Además, los equipos del Programa de Promoción de la Salud brindarán controles y servicios que incluyen la realización de Papanicolaou, testeos de VIH y sífilis, control de peso, talla e índice de masa corporal, vacunación, atención integral de la mujer y atención de salud adolescente.

La iniciativa apunta a generar un espacio de encuentro, información y acompañamiento que facilite el acceso a controles preventivos y contribuya al cuidado de la salud de mujeres y diversidades.

La jornada se organiza de manera articulada con la Subsecretaría de Medicina Social y el Colegio de Kinesiólogos.