UPATecO abre las inscripciones para nuevos cursos virtuales
La Universidad Provincial de la Administración, Tecnología y Oficios (UPATecO) lanzará una nueva propuesta de formación con cursos virtuales orientados a fortalecer conocimientos y desarrollar habilidades en áreas como tecnología, comunicación, idiomas, gestión y emprendimientos.
Las inscripciones estarán habilitadas los días 19 y 20 de octubre en https://upateco.edu.ar/cursos-virtuales/ Las clases comenzarán la semana del 26 de octubre y se desarrollarán en modalidad 100 % virtual.
El rector de UPATecO, Carlos Morello, destacó la importancia de ampliar las oportunidades de capacitación y acercar nuevas herramientas a los salteños. “Buscamos ofrecer propuestas de formación vinculadas con las necesidades actuales, que permitan incorporar conocimientos, actualizar habilidades y mejorar las oportunidades de desarrollo laboral”, señaló.
En ese sentido, Morello remarcó que la modalidad virtual permite ampliar el acceso a las capacitaciones y brindar alternativas para quienes necesitan compatibilizar el estudio con sus actividades laborales y personales.
La nueva propuesta de UPATecO contempla las siguientes capacitaciones:
· Propiedad Intelectual y Patentes: lunes y miércoles, de 15 a 18
· Diseño Gráfico para Medios Digitales: martes y viernes, de 10 a 13
· Power BI: Análisis y Visualización de Datos para la Toma de Decisiones: lunes y viernes, de 11 a 14
· Finanzas para Emprendedores: Números para un Emprendimiento: martes y viernes, de 10 a 13
· Inglés para la Minería: lunes y miércoles, de 14 a 17
· Community Manager y Publicidad: martes y jueves, de 18 a 19:30
· Inglés Conversacional Nivel A2/B1: lunes y martes, de 19 a 20:30
· Dibujo de caricaturas: lunes de 20 a 22 y viernes de 9 a 11
· Actualización Profesional en Producción Periodística Multiplataforma: martes y jueves de 18:30 a 20:30.