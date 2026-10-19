UPATecO abre las inscripciones para nuevos cursos virtuales

La Universidad Provincial de la Administración, Tecnología y Oficios habilitará las inscripciones el 19 y 20 de octubre, en www.upateco.edu.ar Las capacitaciones comenzarán la semana del 26 de octubre y se dictarán en modalidad 100 % virtual.
 
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La Universidad Provincial de la Administración, Tecnología y Oficios (UPATecO) lanzará una nueva propuesta de formación con cursos virtuales orientados a fortalecer conocimientos y desarrollar habilidades en áreas como tecnología, comunicación, idiomas, gestión y emprendimientos.

Las inscripciones estarán habilitadas los días 19 y 20 de octubre en https://upateco.edu.ar/cursos-virtuales/ Las clases comenzarán la semana del 26 de octubre y se desarrollarán en modalidad 100 % virtual.

El rector de UPATecO, Carlos Morello, destacó la importancia de ampliar las oportunidades de capacitación y acercar nuevas herramientas a los salteños. “Buscamos ofrecer propuestas de formación vinculadas con las necesidades actuales, que permitan incorporar conocimientos, actualizar habilidades y mejorar las oportunidades de desarrollo laboral”, señaló.

En ese sentido, Morello remarcó que la modalidad virtual permite ampliar el acceso a las capacitaciones y brindar alternativas para quienes necesitan compatibilizar el estudio con sus actividades laborales y personales.

La nueva propuesta de UPATecO contempla las siguientes capacitaciones:

·         Propiedad Intelectual y Patentes: lunes y miércoles, de 15 a 18

·         Diseño Gráfico para Medios Digitales: martes y viernes, de 10 a 13

·         Power BI: Análisis y Visualización de Datos para la Toma de Decisiones: lunes y viernes, de 11 a 14

·         Finanzas para Emprendedores: Números para un Emprendimiento: martes y viernes, de 10 a 13

·         Inglés para la Minería: lunes y miércoles, de 14 a 17

·         Community Manager y Publicidad: martes y jueves, de 18 a 19:30

·         Inglés Conversacional Nivel A2/B1: lunes y martes, de 19 a 20:30

·         Dibujo de caricaturas: lunes de 20 a 22 y viernes de 9 a 11

·         Actualización Profesional en Producción Periodística Multiplataforma: martes y jueves de 18:30 a 20:30.

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