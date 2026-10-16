Presentaron "Impulso Salta", un programa para fortalecer el turismo en la provincia

El gobernador Gustavo Sáenz, junto a la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, presentó Impulso Salta, un programa de Competitividad, Posicionamiento y Fomento Turístico que busca fortalecer la actividad y potenciar la llegada de visitantes durante la próxima temporada de verano.

La propuesta reúne obras para mejorar los atractivos y servicios turísticos, herramientas para estimular las reservas anticipadas y acciones de promoción destinadas a ampliar la presencia de Salta en los principales mercados. Se enmarca en una política de desarrollo que busca consolidar a la Provincia como un centro estratégico del turismo, la conectividad y las inversiones en el Noroeste Argentino.

Durante la presentación del programa, Sáenz destacó el valor estratégico del turismo para el crecimiento de la Provincia y reafirmó su compromiso con una política sostenida de inversiones, infraestructura y promoción.

Resaltó en este sentido la importancia del trabajo conjunto entre el sector público y el privado, los equipos de los ministerios, los intendentes y los legisladores para avanzar en políticas destinadas a fortalecer el turismo provincial.

En este marco recordó que durante la pandemia el turismo fue uno de los sectores más golpeados y destacó el acompañamiento del Gobierno provincial mediante incentivos para ayudar a la actividad a recuperarse. “Hoy nos golpea la economía, la pandemia económica, y les dije a los ministros que había que buscar una forma de ayudar a este sector y trabajar juntos con ellos”, expresó.

Sáenz remarcó que quienes trabajan en la actividad turística conocen las necesidades y los problemas de cada región, por lo que consideró fundamental construir respuestas de manera conjunta. “Con este programa buscamos acompañar al sector turístico para que pueda mejorar su situación. El Estado va a estar presente, apoyándolos como corresponde y trabajando de manera conjunta”, subrayó.

El gobernador, además, destacó el potencial turístico de Salta y la calidez de su gente como atributos distintivos de la Provincia. “Tenemos el producto más lindo para promocionar como destino turístico: Salta la Linda, cuna de poetas y cantores”, manifestó, a la vez resaltó valores como la solidaridad, la empatía, la humildad y la sencillez de los salteños.

Al referirse al lanzamiento de Impulso Salta, el Gobernador explicó que la iniciativa se decidió priorizando las necesidades del sector y con el objetivo de ponerla en marcha antes del inicio de la temporada. En esa línea, sostuvo que el desafío es consolidar una actividad turística durante los 365 días del año, con propuestas que permitan fortalecer los meses tradicionalmente considerados de temporada baja.

Finalmente, Sáenz destacó el aporte que el turismo realizó al desarrollo de Salta y reafirmó el compromiso del Gobierno provincial de escuchar, atender y acompañar al sector. “El turismo le dio mucho a Salta. El turismo, las cámaras, los que trabajan en este rubro le dieron mucho a Salta y tienen mucho más para dar”, concluyó, convocando a seguir trabajando unidos para fortalecer la actividad.

Tres ejes para impulsar el turismo La ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, destacó que Impulso Salta representa una decisión estratégica para fortalecer el desarrollo turístico provincial, promover inversiones y generar nuevas oportunidades de empleo. “Cuando hablamos de turismo, hablamos de trabajo, de inversiones, de oportunidades y del futuro de miles de familias salteñas”, expresó. Explicó que el programa se estructura en tres ejes: Competitividad, Posicionamiento e Incentivo a la Demanda, orientados a mejorar la oferta turística, fortalecer la promoción y estimular las reservas y el consumo. El primer eje contempla obras de infraestructura, la puesta en valor de atractivos, mejoras en la conectividad y herramientas de financiamiento para el sector privado. El segundo incluye campañas de promoción nacional e internacional, eventos deportivos, culturales y artísticos, y nuevas oportunidades de comercialización para los prestadores. El tercer eje incorpora Pre-Salta, un programa para incentivar las reservas anticipadas y fortalecer la temporada de verano 2026-2027. La propuesta prevé un reintegro del 50% en crédito, con un tope de $150.000 por persona, para quienes contraten anticipadamente servicios turísticos adheridos. Las compras están previstas para fines de noviembre y principios de diciembre de 2026, para viajes entre el 4 de enero y el 5 de marzo de 2027. El crédito podrá utilizarse durante la estadía en gastronomía, excursiones, bodegas y otros servicios adheridos. “Queremos invertir para ser más competitivos, promocionar para atraer más visitantes e incentivar el consumo para generar más actividad económica y más trabajo para todos los salteños”, sostuvo Arancibia. Finalmente, la ministra agradeció el trabajo conjunto entre las distintas áreas del Gobierno Provincial, los municipios, las instituciones y el sector privado, y reafirmó el compromiso de continuar fortaleciendo la actividad turística. “Porque impulsar el turismo es impulsar el desarrollo de Salta”, concluyó.

