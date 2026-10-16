Conocé las propuestas municipales para el fin de semana del Día de la Madre

La Municipalidad de Salta invita a vecinos y turistas a recorrer las ferias artesanales, espacios que ponen en valor el trabajo de los artesanos locales y ofrecen una variedad de creaciones y productos regionales.

Este fin de semana, de 10 a 22 horas, los puestos estarán distribuidos en plaza Güemes, Paseo de los Poetas y Paseo Balcarce.

Como parte de la programación del sábado, el Paseo de los Poetas será punto de encuentro para celebrar el Día de la Madre. Desde las 18:30, se presentarán los talleres municipales de canto del Centro Cultural Dino Saluzzi y del CIC de Santa Cecilia, el taller de folclore del CIC de Asunción y el taller de tango.

La invitación es a disfrutar del fin de semana recorriendo los paseos de la ciudad, conocer las producciones artesanales y compartir una jornada especial con música y danza.

Las ferias artesanales funcionarán de la siguiente manera:

Sábado 17 de octubre

*Plaza Güemes, Paseo de los Poetas y Paseo Balcarce al 700

De 10 a 22 horas.

*Festejo por el Día de la Madre

Sábado 17 de octubre, 18:30 horas

Paseo de los Poetas

Presentaciones de los talleres municipales de canto del Centro Cultural Dino Saluzzi y del CIC de Santa Cecilia, folclore del CIC de Asunción y tango.

Domingo 18 de octubre

*Plaza Güemes y Paseo Balcarce al 900

De 10 a 22 horas.