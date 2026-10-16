Conocé las propuestas municipales para el fin de semana del Día de la Madre
La Municipalidad de Salta invita a vecinos y turistas a recorrer las ferias artesanales, espacios que ponen en valor el trabajo de los artesanos locales y ofrecen una variedad de creaciones y productos regionales.
Este fin de semana, de 10 a 22 horas, los puestos estarán distribuidos en plaza Güemes, Paseo de los Poetas y Paseo Balcarce.
Como parte de la programación del sábado, el Paseo de los Poetas será punto de encuentro para celebrar el Día de la Madre. Desde las 18:30, se presentarán los talleres municipales de canto del Centro Cultural Dino Saluzzi y del CIC de Santa Cecilia, el taller de folclore del CIC de Asunción y el taller de tango.
La invitación es a disfrutar del fin de semana recorriendo los paseos de la ciudad, conocer las producciones artesanales y compartir una jornada especial con música y danza.
Las ferias artesanales funcionarán de la siguiente manera:
Sábado 17 de octubre
*Plaza Güemes, Paseo de los Poetas y Paseo Balcarce al 700
De 10 a 22 horas.
*Festejo por el Día de la Madre
Sábado 17 de octubre, 18:30 horas
Paseo de los Poetas
Presentaciones de los talleres municipales de canto del Centro Cultural Dino Saluzzi y del CIC de Santa Cecilia, folclore del CIC de Asunción y tango.
Domingo 18 de octubre
*Plaza Güemes y Paseo Balcarce al 900
De 10 a 22 horas.