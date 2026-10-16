Nuevo procesamiento a Diego Spagnuolo por hechos de corrupción

La nueva resolución extiende la atribución a las maniobras vinculadas con las contrataciones del rubro insumos, como parte de la misma estructura delictiva investigada.

En ese contexto, se les atribuyen los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y defraudación por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública nacional.

También en algunos casos probó hechos constitutivos del delito de lavado de activos agravado, relacionados con la presunta canalización y circulación de fondos provenientes de las maniobras investigadas.

Además, se dispuso el procesamiento de empresarios y personas vinculadas con distintas firmas proveedoras de la ANDIS.

Entre ellos se encuentran Emilio César Olguín, relacionado con Expo Trauma S.A.; Evangelina Ileana García y Martím Goncalo Armella, vinculados con Artrobone Ortopedia S.A. y Cirugía y Ortopedia Imnova S.A.; Claudio Alejandro Kahn, relacionado con Cirugía Alemana Insumos Médicos S.A.; y Osmar Mariano Caballi, vinculado con Farma Salud S.R.L.

También fueron procesados Mariano, Christian y Vicente Eduardo Sagués, vinculados con Laboratorio Ortopédico Sagués S.R.L., Probock S.R.L. y Prolite Orthopedics S.R.L.; Humberto Gabriel Maone, relacionado con Med-El Latino América S.R.L.; Nicolás Luna, vinculado con Meridius S.A.; Fabián César Piedimonte, relacionado con Neurosalud S.A.; Gustavo David Bernat, vinculado con Ortopedia Bernat S.R.L.; y Patricio Oscar Acosta, relacionado, entre otras firmas, con Bymax Medical S.R.L. y Sistemas Médicos Globales S.R.L.

La decisión también alcanzó a Fabián Alexis Parlakian, Matías Javier Palotti Bertola y Alberto Patricio Denholm, quienes habrían desempeñado funciones relevantes dentro de la estructura administrativa del organismo, particularmente relacionadas con la gestión de invitaciones a proveedores, la coordinación de procedimientos, el manejo de información interna y el seguimiento de pagos.