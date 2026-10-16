El NOA realizará su primer Foro Federal Argentino UE-Mercosur

Por primera vez, el Noroeste Argentino contará con un espacio federal para debatir y construir propuestas en torno a las oportunidades y los desafíos del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. El foro buscará fortalecer la articulación entre gobiernos subnacionales, sector productivo y sociedad civil, con una mirada puesta en la integración regional, la innovación y el desarrollo sostenible.

La jornada se realizará el próximo 22 de octubre, de 9 a 18 horas, en UTHGRA (Mitre 966), y reunirá a gobernadores, representantes diplomáticos, autoridades institucionales, empresarios y organizaciones de la sociedad civil para debatir sobre comercio, inversiones, innovación, desarrollo productivo y sostenibilidad.

Organizado por el Gobierno de la Provincia de Salta, a través del Ministerio de Economía y Servicios Públicos y el Ministerio de Producción y Minería, junto con la Fundación Pronorte y Redes Chaco, en el marco de Impacto Verde, proyecto financiado por la Unión Europea en Argentina.

Una agenda global que se construye desde los territorios

La relación entre la Unión Europea y el Mercosur abre una agenda de oportunidades y desafíos para las economías de ambas regiones. En un escenario internacional atravesado por profundas transformaciones, el desafío es convertir ese vínculo en nuevas posibilidades de negocios, inversión, generación de empleo, innovación y fortalecimiento de los sistemas productivos locales.

En este contexto, el NOA cuenta con capacidades productivas, conocimientos, identidades culturales y redes institucionales que pueden contribuir a construir un ecosistema comercial con arraigo territorial, mayor valor agregado y una perspectiva de desarrollo climáticamente inteligente.

El foro buscará promover el diálogo entre los sectores público y privado, las organizaciones de la sociedad civil y los actores productivos, con el objetivo de identificar oportunidades concretas de cooperación y fortalecer las capacidades de la región para vincularse con los mercados internacionales.

La participación de la sociedad civil tendrá un lugar relevante en esta agenda. Su presencia territorial, su conocimiento de las comunidades y su articulación con los actores locales e internacionales, constituyen aportes fundamentales para construir procesos de integración que contemplen las realidades sociales, culturales y económicas de cada región.

Un punto de partida para construir en común

El Foro UE-Mercosur del NOA se propone como un espacio para transformar el diálogo en una agenda de trabajo, con participación de los distintos sectores y una mirada de largo plazo.

Más que un encuentro sectorial, la iniciativa busca contribuir a un proceso de integración que reconozca la diversidad de los territorios, fortalezca sus capacidades y promueva un desarrollo con oportunidades para las comunidades.

Porque la integración no se construye únicamente a partir de acuerdos entre países: también necesita territorios conectados, instituciones comprometidas y personas capaces de construir nuevas respuestas.

Un futuro que no se construye en soledad. Se construye en común. Inscripciones disponibles en este enlace:https://https://bit.ly/4exKAPx

