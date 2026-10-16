Así funcionará el servicio de odontología municipal los próximos días

El Móvil Odontológico de la Municipalidad permanecerá fuera de servicio por tareas de mantenimiento desde el viernes 16 hasta el miércoles 21 de octubre. La atención se retomará el jueves 22, en el horario habitual de 8 a 13.

Durante esos días, los vecinos que necesiten atención odontológica gratuita podrán acercarse al consultorio fijo “Dra. Paola Corai”, ubicado en el CIC de San Benito, en avenida Discépolo esquina G. Mors, en la zona sudeste de la ciudad.

La atención en el consultorio se brinda los lunes, miércoles y viernes por la tarde, y los martes y jueves por la mañana. Los turnos se otorgan de manera presencial a las 8. Allí se realizan diagnósticos, tratamientos preventivos, inactivaciones de caries y extracciones.

Para recibir atención, es indispensable presentar una fotocopia del DNI y el certificado de negativa de ANSES, además de concurrir con la boca higienizada.