Milei cerró su gira por Washington y emprendió el regreso a la Argentina

Milei afirmó que al asumir "teníamos todos los elementos para que Argentina estallara y se convirtiera en Cuba y Venezuela". Recordó que la inflación minorista de 2023 cerró en 211% y que el ritmo diario era de 1,5%. Sostuvo que "en seis meses hicimos un ajuste fiscal de 15 puntos del PBI, el más grande de la historia".

Dijo que hoy la inflación "viaja al 30% en minoristas y 20% en mayoristas" y concluyó que "estamos logrando domarla". Lo hizo pese a los últimos datos de alza que difundió el INDEC.

Además, pronosticó que el riesgo país "el año que viene va estar debajo de los 100 puntos", aunque este jueves el índice de JP Morgan superó los 600. Afirmó que "cuando llegamos la pobreza estaba en 57% y hoy está en el 32%".

De cara al año electoral, Milei afirmó que "nadie va a querer volver a eso. Las sociedades no se suicidan". Concluyó: "Con los resultados que estamos mostrando vamos a poder validar en las urnas este modelo". El auditorio lo despidió con un fuerte aplauso.