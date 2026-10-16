El oficialismo frustró la sesión para rechazar el DNU 70/23

Además del oficialismo y sus aliados del PRO y la UCR, tampoco bajaron al recinto los diputados que responden a los gobernadores de Tucumán, Santa Fe, Jujuy, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Neuquén y San Juan.

Entre las ausencias que terminaron de inclinar la balanza estuvieron los tres tucumanos que responden a Osvaldo Jaldo; los santafesinos Gisela Scaglia y José Núñez; y el rionegrino Sergio Capozzi. De Chubut, tampoco bajó Jorge “El Loma” Ávila.

El caso de Jujuy tuvo un condimento particular: Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán no se presentaron, pese a que esta última había firmado el pedido de sesión. Su ausencia se sumó a la de otros diputados que, hasta último momento, eran una incógnita para el conteo del quórum.

En Misiones y Salta, gobernadores que tienen representación en el bloque Argentina Federal, tampoco hubo asistencia completa. El misionero Daniel Vancsik no bajó al recinto, mientras que, por Salta, faltó Yolanda Vega, quien, según trascendió, estaba enferma. Los salteños que sí se sentaron en sus bancas pasaron buena parte de la espera hablando por teléfono y haciendo gestos, mientras se levantaban y volvían a sentarse en distintas oportunidades. Oscar Herrera Ahuad, por su parte, fue el primer diputado en ocupar una banca.