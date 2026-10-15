Nuevo revés para los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un nuevo planteo de siete de los ocho rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido en enero de 2020 en Villa Gesell. Esta vez, el máximo tribunal intervino en una causa penal que los propios acusados habían impulsado contra la fiscal que investigó el homicidio y otros funcionarios judiciales, a quienes atribuían una serie de irregularidades durante las primeras horas del expediente.

La decisión fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron el recurso por considerar que carecía de fundamentación autónoma y que no refutaba adecuadamente los argumentos de la resolución apelada.

El planteo había sido impulsado por el abogado Hugo Tomei, cuando representaba a Matías Benicelli, Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Máximo Thomsen, Blas Cinalli, Ciro y Lucas Pertossi. Los siete habían denunciado que, durante las indagatorias realizadas pocas horas después del asesinato, no se les habían informado correctamente los hechos que se les imputaban ni las pruebas reunidas en su contra.