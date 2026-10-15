Javier Milei llamó "dictador comunista" a Lula

El presidente Javier Milei ratificó este miércoles su apoyo a Flávio Bolsonaro para el balotaje del 25 de octubre en Brasil y llamó "dictador comunista" a Lula da Silva. Lo hizo en la Gala Hispana, un evento privado que se realizó en el Auditorio Andrew W. Mellon, en Washington.

La gala fue organizada por figuras cercanas al trumpismo, en la previa de las elecciones legislativas de Estados Unidos. Milei fue uno de los principales oradores y recibió una distinción por su "liderazgo e impacto global". El público estuvo integrado por dirigentes del Partido Republicano y de la derecha global.

Entre los asistentes estuvo el exdiputado brasileño Eduardo Bolsonaro, hermano del candidato e hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Milei lo saludó desde el escenario y se mostró seguro del resultado en Brasil: "Dentro de pocos días se impondrá nuevamente ante el dictador comunista Lula da Silva".

Milei también envió un mensaje al expresidente brasileño, condenado a prisión domiciliaria por el intento de golpe de Estado de comienzos del último gobierno de Lula. "Quiero aprovechar esta ocasión para saludar a Eduardo (…) y enviar un mensaje de afecto y apoyo tanto a Flavio como a su padre, mi amigo el presidente Jair Bolsonaro, quien continúa injusta y vengativamente encarcelado. Saludos, Jair querido", dijo.