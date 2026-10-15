Javier Milei llamó "dictador comunista" a Lula

El Presidente habló en la Gala Hispana, un evento privado de figuras cercanas al trumpismo, donde cruzó al mandatario brasileño y expresó su respaldo al candidato derechista de cara a la segunda vuelta electoral del 25 de octubre. Además, pidió votar a los republicanos en las legislativas de noviembre en Estados Unidos.
PolíticaHace 2 horasPrensaPrensa
WhatsApp Image 2026-10-15 at 07.06.13

El presidente Javier Milei ratificó este miércoles su apoyo a Flávio Bolsonaro para el balotaje del 25 de octubre en Brasil y llamó "dictador comunista" a Lula da Silva. Lo hizo en la Gala Hispana, un evento privado que se realizó en el Auditorio Andrew W. Mellon, en Washington.

La gala fue organizada por figuras cercanas al trumpismo, en la previa de las elecciones legislativas de Estados Unidos. Milei fue uno de los principales oradores y recibió una distinción por su "liderazgo e impacto global". El público estuvo integrado por dirigentes del Partido Republicano y de la derecha global.

Entre los asistentes estuvo el exdiputado brasileño Eduardo Bolsonaro, hermano del candidato e hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Milei lo saludó desde el escenario y se mostró seguro del resultado en Brasil: "Dentro de pocos días se impondrá nuevamente ante el dictador comunista Lula da Silva".

Milei también envió un mensaje al expresidente brasileño, condenado a prisión domiciliaria por el intento de golpe de Estado de comienzos del último gobierno de Lula. "Quiero aprovechar esta ocasión para saludar a Eduardo (…) y enviar un mensaje de afecto y apoyo tanto a Flavio como a su padre, mi amigo el presidente Jair Bolsonaro, quien continúa injusta y vengativamente encarcelado. Saludos, Jair querido", dijo.

Te puede interesar
WhatsApp Image 2026-10-15 at 06.29.56

Sesión en Diputados y movilización masiva

Prensa
PolíticaHace 2 horas
Con la mirada puesta en 2027 y tras el dictamen impulsado por los libertarios para restituir la Ley de Tierras, la oposición buscará rechazar el DNU 70/23 y debatir proyectos sobre discapacidad y deuda familiar. En paralelo, docentes, no docentes, sindicatos y organizaciones sociales se movilizarán para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, mientras el Presidente continúa con su agenda internacional.
Boletín de noticias