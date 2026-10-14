Un operativo contra el narcotráfico finalizó con el secuestro de 7,4 kilos de estupefacientes

La Policía de Salta y Gendarmería Nacional realizaron un importante procedimiento contra el narcotráfico que culminó con cinco personas detenidas, en el marco de una investigación que se extendió durante aproximadamente cinco meses.

El trabajo articulado entre ambas fuerzas incluyó intervenciones telefónicas, tareas de vigilancia y seguimiento para identificar a personas presuntamente vinculadas con la comercialización de estupefacientes y posibles operaciones de mayor magnitud.

Durante las tareas investigativas, se identificó a un hombre que, inicialmente vinculado con la venta de drogas al menudeo, habría comenzado a coordinar un traslado de estupefacientes desde Salta Capital hacia Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero.

El 5 de octubre de 2026, los investigadores observaron su desplazamiento desde Salta, a través del sector del ex peaje Aunor, acompañado por otro vehículo que presuntamente cumplía funciones de apoyo. Ambos rodados fueron seguidos hasta San Miguel de Tucumán, donde se realizó un control documental y físico con un escáner móvil y un can detector de narcóticos.

Como resultado, se encontraron 2 kilos y 100 gramos de cocaína ocultos en uno de los vehículos y aproximadamente tres millones de pesos en efectivo en el otro. En ese procedimiento fueron detenidos tres hombres y una mujer, y se secuestraron ambos vehículos.

Como continuidad de las medidas judiciales de la investigación conjunta, se realizaron cinco allanamientos en Salta Capital, que permitieron detener a otro hombre y secuestrar 5 kilos de marihuana, 300 gramos de cocaína, dos camionetas, celulares, computadoras y documentación de interés para la causa, entre otros elementos. En total, se secuestraron 7 kilos y 400 gramos de estupefacientes, equivalentes a 39.200 dosis.

Los detenidos y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Procuraduría contra la Narcocriminalidad.