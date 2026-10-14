Secuestró y abusó a una adolescente en un gimnasio

Una adolescente fue interceptada y raptada en la vía pública mientras caminaba con rumbo al Club Gimnasia y Tiro, en la ciudad de Salta. Un hombre de 55 años la obligó a subir a un automóvil en contra de su voluntad y la trasladó hasta un gimnasio situado en la intersección de las calles San Luis y Cornejo. En el lugar, la habría retenido contra su libertad y habría cometido dos hechos de abuso sexual con acceso carnal.

La investigación se inició a partir de la denuncia presentada por el padre de la adolescente ante la Comisaría 3 de Tres Cerritos.

Entre los elementos reunidos se encuentran la denuncia, la declaración de la adolescente recibida mediante Cámara Gesell, un examen médico legal realizado por profesionales del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y tareas investigativas desarrolladas por personal de la UDIS.

Las tareas investigativas realizadas por la Unidad de Investigación UDIS, dependiente del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), permitieron localizar y detener al acusado en Aunor, antes de que abandonara la provincia.

La Fiscalía consideró que los elementos reunidos permiten sostener preliminarmente la existencia de los hechos investigados y la presunta participación del acusado. En particular, valoró que la adolescente habría sido trasladada y retenida contra su voluntad con la finalidad de atentar contra su integridad sexual.