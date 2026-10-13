Detuvieron en Perú al tío de “Pequeño J”

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, informó esta noche que detuvieron en Perú a Luis Alan Valverde Rodríguez, tío de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, uno de los principales acusados por el triple crimen de Florencio Varela.

El hombre, de 40 años y conocido con el alias “Papá”, tenía un pedido de captura nacional e internacional emitido por la Justicia argentina como parte de la investigación por los asesinatos de las tres jóvenes ocurridos el 19 de septiembre de 2025.

A través de su cuenta en la red social X, Monteoliva informó que la detención se concretó este lunes 12 de octubre, cerca de las 15, en un operativo reportado por Interpol Lima.