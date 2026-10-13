Detuvieron en Perú al tío de “Pequeño J”

Luis Alan Valverde Rodríguez tiene un pedido de captura de la Justicia argentina por su presunta participación en los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. El Gobierno iniciará el proceso para extraditarlo al país.
PolicialesHace 10 horasPrensaPrensa
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La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, informó esta noche que detuvieron en Perú a Luis Alan Valverde Rodríguez, tío de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, uno de los principales acusados por el triple crimen de Florencio Varela.

A través de su cuenta en la red social X, Monteoliva informó que la detención se concretó este lunes 12 de octubre, cerca de las 15, en un operativo reportado por Interpol Lima.
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