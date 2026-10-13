Detuvieron en Perú al tío de “Pequeño J”

Imputaron a dos alumnos que usaron IA para generar imágenes de 45 compañeras
PrensaPoliciales08 de octubre de 2026
El colegio resolvió que los menores involucrados no vuelvan a la presencialidad y no renovará sus matrículas para 2027.
La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, informó esta noche que detuvieron en Perú a Luis Alan Valverde Rodríguez, tío de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, uno de los principales acusados por el triple crimen de Florencio Varela.