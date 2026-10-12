Vuelve la renovada "Esquina de las Flores"
Las obras realizadas por la Municipalidad, tienen como objetivo mejorar las condiciones edilicias, funcionales, de seguridad y accesibilidad del sector, preservando la actividad tradicional y fortaleciendo la imagen urbana de este punto estratégico ubicado en el área histórica de la ciudad.
Andrea Guantay, florista, contó que “trabajo hace 20 años junto a mi suegra y como casi todo rubro tiene altibajos, pero gracias a Dios siempre con trabajo. Estoy muy contenta por las obras, quedaron hermosas”.
Gladys Calderón, florista, manifestó que “en mi caso trabajo hace más de 30 años, desde chiquita; así que es como una herencia, me encanta trabajar aquí y ver esta obra que nos alegra la vida y nos da más ganas para seguir trabajando”.
Rocío Campos, vecina, expresó que “entré pocas veces, pero ahora que volví lo veo totalmente renovado y hermoso; además aproveché para comprar unas flores para una amiga de la vida que hacía mucho no veía”.
Fausto Saavedra, vecino, contó que “vine a comprar rosas blancas para mi novia, hace un año y cinco meses que siempre le hago este regalo; y hoy veo esta esquina muy hermosa. Recomiendo que vengan a comprar porque la atención es muy buena”
Los trabajos incluyeron:
- Reparación y recuperación de cubiertas y desagües pluviales.
- Refuerzos y reparaciones estructurales.
- Renovación y adecuación de instalaciones eléctricas.
- Construcción y acondicionamiento de sanitarios.
- Renovación y colocación de pisos y cielorrasos.
- Colocación de persianas exteriores y recuperación de elementos de fachada.
- Reparación y acondicionamiento de veredas.
- Ejecución de escalones y accesos.
- Incorporación de rampas accesibles en los cruces peatonales.
- Mejoramiento de la circulación y del espacio público.
- Trabajos de terminación y recuperación del entorno inmediato.
La Esquina de las Flores forma parte de la identidad y de la vida cotidiana de la ciudad.
Su recuperación busca conservar la actividad tradicional del lugar, mejorar su infraestructura y renovar su imagen, integrándose de manera armónica con el entorno urbano e histórico de Salta.