Vuelve la renovada "Esquina de las Flores"

La Municipalidad llevó adelante una serie de obras para la recuperación integral de uno de los lugares tradicionales de la ciudad donde desarrollan sus actividades los puesteros floristas. Las tareas permitirán generar un espacio más seguro, accesible, ordenado y funcional.
Hace 12 horasprensaprensa

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Las obras realizadas por la Municipalidad, tienen como objetivo mejorar las condiciones edilicias, funcionales, de seguridad y accesibilidad del sector, preservando la actividad tradicional y fortaleciendo la imagen urbana de este punto estratégico ubicado en el área histórica de la ciudad.

Andrea Guantay, florista, contó que “trabajo hace 20 años junto a mi suegra y como casi todo rubro tiene altibajos, pero gracias a Dios siempre con trabajo. Estoy muy contenta por las obras, quedaron hermosas”.

Gladys Calderón, florista, manifestó que “en mi caso trabajo hace más de 30 años, desde chiquita; así que es como una herencia, me encanta trabajar aquí y ver esta obra que nos alegra la vida y nos da más ganas para seguir trabajando”.

Rocío Campos, vecina, expresó que “entré pocas veces, pero ahora que volví lo veo totalmente renovado y hermoso; además aproveché para comprar unas flores para una amiga de la vida que hacía mucho no veía”.

Fausto Saavedra, vecino, contó que “vine a comprar rosas blancas para mi novia, hace un año y cinco meses que siempre le hago este regalo; y hoy veo esta esquina muy hermosa. Recomiendo que vengan a comprar porque la atención es muy buena”

Los trabajos incluyeron:

  • Reparación y recuperación de cubiertas y desagües pluviales.
  • Refuerzos y reparaciones estructurales.
  • Renovación y adecuación de instalaciones eléctricas.
  • Construcción y acondicionamiento de sanitarios.
  • Renovación y colocación de pisos y cielorrasos.
  • Colocación de persianas exteriores y recuperación de elementos de fachada.
  • Reparación y acondicionamiento de veredas.
  • Ejecución de escalones y accesos.
  • Incorporación de rampas accesibles en los cruces peatonales.
  • Mejoramiento de la circulación y del espacio público.
  • Trabajos de terminación y recuperación del entorno inmediato.

La Esquina de las Flores forma parte de la identidad y de la vida cotidiana de la ciudad.

Su recuperación busca conservar la actividad tradicional del lugar, mejorar su infraestructura y renovar su imagen, integrándose de manera armónica con el entorno urbano e histórico de Salta.

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