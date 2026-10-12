Vuelve la renovada "Esquina de las Flores"

Las obras realizadas por la Municipalidad, tienen como objetivo mejorar las condiciones edilicias, funcionales, de seguridad y accesibilidad del sector, preservando la actividad tradicional y fortaleciendo la imagen urbana de este punto estratégico ubicado en el área histórica de la ciudad.

Andrea Guantay, florista, contó que “trabajo hace 20 años junto a mi suegra y como casi todo rubro tiene altibajos, pero gracias a Dios siempre con trabajo. Estoy muy contenta por las obras, quedaron hermosas”.

Gladys Calderón, florista, manifestó que “en mi caso trabajo hace más de 30 años, desde chiquita; así que es como una herencia, me encanta trabajar aquí y ver esta obra que nos alegra la vida y nos da más ganas para seguir trabajando”.

Rocío Campos, vecina, expresó que “entré pocas veces, pero ahora que volví lo veo totalmente renovado y hermoso; además aproveché para comprar unas flores para una amiga de la vida que hacía mucho no veía”.

Fausto Saavedra, vecino, contó que “vine a comprar rosas blancas para mi novia, hace un año y cinco meses que siempre le hago este regalo; y hoy veo esta esquina muy hermosa. Recomiendo que vengan a comprar porque la atención es muy buena”

Los trabajos incluyeron:

Reparación y recuperación de cubiertas y desagües pluviales.

Refuerzos y reparaciones estructurales.

Renovación y adecuación de instalaciones eléctricas.

Construcción y acondicionamiento de sanitarios.

Renovación y colocación de pisos y cielorrasos.

Colocación de persianas exteriores y recuperación de elementos de fachada.

Reparación y acondicionamiento de veredas.

Ejecución de escalones y accesos.

Incorporación de rampas accesibles en los cruces peatonales.

Mejoramiento de la circulación y del espacio público.

Trabajos de terminación y recuperación del entorno inmediato.

La Esquina de las Flores forma parte de la identidad y de la vida cotidiana de la ciudad.

Su recuperación busca conservar la actividad tradicional del lugar, mejorar su infraestructura y renovar su imagen, integrándose de manera armónica con el entorno urbano e histórico de Salta.