Continúan los operativos preventivos en la provincia

El Ministerio de Seguridad a través del Departamento Motorista de Emergencia Policial de la Policía de Salta, llevó adelante operativos preventivos en distintos sectores de Capital y del interior provincial, con el objetivo de reforzar la presencia policial y prevenir delitos y contravenciones.

Las intervenciones se realizaron en las ciudades de Tartagal, Orán, General Güemes, Capital y Metán, donde los efectivos intensificaron los controles vehiculares y patrullajes estratégicos en sectores previamente identificados.

Como resultado de los procedimientos, se secuestraron cuatro motocicletas y tres celulares. Además, catorce personas fueron demoradas por distintos delitos e infracciones, entre ellos encubrimiento, tentativa de robo, requerimientos judiciales e infracción a la Ley 23.737 de Tenencia y Tráfico de Estupefacientes.

Los operativos se desarrollaron de manera articulada con las dependencias policiales de cada jurisdicción y forman parte de las acciones preventivas que la fuerza de seguridad provincial realiza de manera permanente en distintos puntos de la provincia para fortalecer la seguridad ciudadana.