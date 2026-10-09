Continúan los operativos preventivos en la provincia

Los procedimientos fueron realizados por el Departamento Motorista de Emergencia Policial en Capital, Tartagal, Orán, General Güemes y Metán. Como resultado, se secuestraron motocicletas y celulares, y hubo personas demoradas por distintos delitos e infracciones.
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El Ministerio de Seguridad a través del Departamento Motorista de Emergencia Policial de la Policía de Salta, llevó adelante operativos preventivos en distintos sectores de Capital y del interior provincial, con el objetivo de reforzar la presencia policial y prevenir delitos y contravenciones.

Las intervenciones se realizaron en las ciudades de Tartagal, Orán, General Güemes, Capital y Metán, donde los efectivos intensificaron los controles vehiculares y patrullajes estratégicos en sectores previamente identificados.

Como resultado de los procedimientos, se secuestraron cuatro motocicletas y tres celulares. Además, catorce personas fueron demoradas por distintos delitos e infracciones, entre ellos encubrimiento, tentativa de robo, requerimientos judiciales e infracción a la Ley 23.737 de Tenencia y Tráfico de Estupefacientes.

Los operativos se desarrollaron de manera articulada con las dependencias policiales de cada jurisdicción y forman parte de las acciones preventivas que la fuerza de seguridad provincial realiza de manera permanente en distintos puntos de la provincia para fortalecer la seguridad ciudadana.

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