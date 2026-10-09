Conocé las ferias y propuestas para esta primavera en la ciudad de Salta
La Municipalidad de Salta invita a vecinos y turistas a recorrer los paseos artesanales de la ciudad, conocer el trabajo de los emprendedores locales y disfrutar de una variedad de artesanías y productos regionales.
Durante el fin de semana de 10 a 22 horas, las ferias de Plaza Güemes, el Paseo de los Poetas y el Paseo Balcarce ofrecerán distintas opciones para descubrir las producciones locales y compartir un momento al aire libre.
Además, el domingo 11 de octubre, el Paseo Balcarce al 900 será escenario de la “Peña de la Feria”, una propuesta artística que comenzará a las 18:30 y contará con la participación de los alumnos de los Talleres Artísticos Municipales del Centro Cultural Dino Saluzzi, de canto y folclore.
La jornada estará marcada por la música, el baile y el folclore, en una invitación a acercarse con el mate y las ganas de compartir una tarde entre amigos. La actividad es con entrada libre y gratuita.
Paseos artesanales en la ciudad: días y horarios
- Plaza Güemes: viernes, sábado y domingo, de 10 a 22 horas (Balcarce y J. M. Leguizamón / Rivadavia y Balcarce).
- Paseo Balcarce: sábado en Balcarce al 700 y domingo en Balcarce al 900, de 10 a 22 horas.
- Paseo de los Poetas: sábado, de 10 a 22 horas (Urquiza y Esteco).