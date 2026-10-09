Conocé las ferias y propuestas para esta primavera en la ciudad de Salta

La Municipalidad de Salta invita a vecinos y turistas a recorrer los paseos artesanales de la ciudad, conocer el trabajo de los emprendedores locales y disfrutar de una variedad de artesanías y productos regionales.

Durante el fin de semana de 10 a 22 horas, las ferias de Plaza Güemes, el Paseo de los Poetas y el Paseo Balcarce ofrecerán distintas opciones para descubrir las producciones locales y compartir un momento al aire libre.

Además, el domingo 11 de octubre, el Paseo Balcarce al 900 será escenario de la “Peña de la Feria”, una propuesta artística que comenzará a las 18:30 y contará con la participación de los alumnos de los Talleres Artísticos Municipales del Centro Cultural Dino Saluzzi, de canto y folclore.

La jornada estará marcada por la música, el baile y el folclore, en una invitación a acercarse con el mate y las ganas de compartir una tarde entre amigos. La actividad es con entrada libre y gratuita.

Paseos artesanales en la ciudad: días y horarios