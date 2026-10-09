Son más de 40 mil los casos notificados de diarrea aguda en la provincia
El Ministerio de Salud Pública informa datos proporcionados por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica sobre diferentes patologías que se encuentran bajo su vigilancia hasta la semana epidemiológica (SE) 38, comprendida entre el 20 y el 26 de septiembre.
Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA)
En Salta se notificaron 40.652 casos de diarrea aguda en lo que va del 2026. En la última semana epidemiológica hubo 842 personas con esta enfermedad.
Además, se registraron las siguientes ETA:
· Salmonelosis: No se han notificado nuevos casos de esta enfermedad causada por bacterias del género salmonella en la última semana. El acumulado del año es de 29.
· Botulismo: No se registraron casos.
· Botulismo del lactante: No se notificaron nuevos casos. Acumulado: 3
· Síndrome Urémico Hemolítico: No se registraron nuevos casos. Acumulado: 1 caso
Hepatitis Virales
No se registraron nuevos casos durante la SE 38. El acumulado anual es de 14 positivos, todos diagnosticados por laboratorio.
De ellos, se han notificado 4 en el departamento Capital, 1 en Cafayate, 8 en San Martín y 1 en Rivadavia.
Actualmente hay 2 en estudio y 23 fueron descartados.
Enfermedades zoonóticas
· Hubo dos nuevos casos de araneismo en la última SE. Acumulado: 16 casos
· Se han notificado 7 nuevos casos de picadura de alacrán. El acumulado, en lo que va del año, es de 296 casos
· Hubo un nuevo caso de ofidismo, de la especie yarará. Acumulado: 57 casos
· Se han notificado 24 casos de mordeduras de perro, lo que se considera accidente potencialmente rábico (APR), 21 en el departamento Capital, 1 en General Güemes, 1 en Anta y 1 con residencia en otra provincia. El acumulado, en lo que va del año en APR es de 690 casos.
· No se registraron nuevos casos de brucelosis. Acumulado 2 casos
· No se registraron nuevos casos de leishmaniasis visceral canina. Acumulado: 28 casos
· Se notificó un nuevo caso de hidatidosis. Acumulado: 25 casos
· No se notificaron nuevos casos de hantavirosis. Acumulado: 21 casos
· No se registraron nuevos casos de rabia animal. Acumulado: 1 caso
· No hubo casos de psitacosis.
· No hubo casos de leptospirosis. Acumulado: 2 casos
Enfermedades inmunoprevenibles
· No se han notificado nuevos casos de coqueluche. Acumulado: 5 casos
· Se registraron 3 nuevos casos de varicela. El acumulado anual es de 358.
· Se ha notificado un nuevo caso de parotiditis. Acumulado: 13 casos
· No hubo casos de sarampión.
· No hubo casos confirmados de Enfermedad Febril Exantemática.
· No se han confirmado nuevos casos de meningoencefalitis. El acumulado en lo que va del año es de 44 casos.
· No se ha confirmado ningún caso de difteria ni de poliomielitis.
Virus respiratorios
En la última semana se registraron las siguientes infecciones respiratorias agudas:
· Enfermedades Tipo Influenza: 471 casos – Acumulado: 24.684
· Bronquiolitis en menores de 2 años: 140 casos – Acumulado: 6008
· Neumonía: 174 casos – Acumulado: 6601
· COVID-19: Hubo 2 nuevos casos - Acumulado: 20
La jefa del programa de Sala de Situación, Rocío Corrales, explicó que las enfermedades tipo influenza que circulan en Salta son influenza A y B, parainfluenza, virus sincicial respiratorio, metapneumovirus, rinovirus y adenovirus.
Además, informó que en la última semana epidemiológica hubo 37 pacientes hospitalizados, de los cuales uno requirió internación en cuidados intensivos.
No se registraron nuevas defunciones por enfermedades respiratorias en la provincia. El acumulado de fallecimientos es de 2.
Enfermedades transmitidas por mosquitos
No se confirmaron casos de dengue desde el inicio de la Vigilancia Epidemiológica de Síndrome Febril Agudo Inespecífico 2026-2027.
Actualmente hay 73 sospechosos con síntomas compatibles notificados, de los cuales 50 se descartaron mediante pruebas de laboratorio y 16 están en estudio. Además, son 2 los probables.
Por otra parte, hasta la SE 38 se notificó 1 positivo para chikungunya en la provincia. Asimismo, se registraron 2 probables, uno en Pichanal y otro en Hipólito Yrigoyen, respectivamente.
Enfermedades dermatológicas de interés sanitario (EDIS)
· Se han notificado dos nuevos casos de leishmaniasis cutánea humana. Acumulado 19 casos.
· No se han notificado nuevos casos de leishmaniasis mucocutánea humana. Acumulado: 7 casos.
· No se registraron nuevos casos de leishmaniasis visceral humana. Acumulado: 3 casos.
· No hubo nuevos casos de lepra. Acumulado: 12 casos
· No se notificaron nuevos casos de micosis profunda. Acumulado: 1 caso
Intoxicación por monóxido de carbono
En la última SE no se notificaron casos en la provincia. El acumulado es de 74, pertenecientes a los departamentos Capital, Cerrillos, La Candelaria y General Güemes.
Los rangos etarios más afectados son los niños, representando el 23,2% de los positivos; adultos de 25 a 34 años y adolescentes con el 20,5%.
Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación