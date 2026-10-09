Sáenz anunció que la Provincia finalizará la pavimentación de la ruta nacional 40

El gobernador Gustavo Sáenz anunció que la Provincia finalizará con fondos propios la pavimentación del tramo Molinos–Seclantás de la ruta nacional 40, una obra pendiente de ejecución por parte del Gobierno nacional. Los trabajos se reactivarán en los casi 17 kilómetros que comprende este sector estratégico para la integración territorial de los Valles Calchaquíes.

La Provincia reactivará los trabajos en este tramo que se encontraba con un avance del 75% al momento de su paralización.

“Como no podemos seguir esperando, tomé la decisión de invertir en esta obra tan importante para Salta, los Valles Calchaquíes y la conexión vial territorial”, expresó Sáenz.

La pavimentación dará respuesta a un reclamo histórico de los vecinos y beneficiará a los productores y al turismo local. Además, permitirá mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial, fortalecer la conexión entre las localidades y contribuir al desarrollo económico de la región. “Queremos una Salta conectada, con posibilidades de crecimiento y desarrollo en cada una de sus regiones”, agregó.

Sáenz remarcó que la decisión de avanzar con recursos provinciales responde a la necesidad de concretar obras estratégicas para los salteños, aun cuando su ejecución corresponda a la Nación.

Cabe recordar que, en junio de 2024, el Gobierno de Salta había firmado un acuerdo marco con Nación y convenios de traspaso para reactivar y continuar diversas obras públicas, entre ellas, la pavimentación de la ruta nacional 40, paralizada desde fines del 2023.

“Nuestro compromiso con los salteños está despojado de cualquier interés político partidario. Trabajamos fuertemente para avanzar con obras estratégicas, aunque por jurisdicción no nos correspondan”, sostuvo.

Finalmente, reafirmó la decisión de priorizar las necesidades de la Provincia y cumplir con los compromisos asumidos. “Porque para este Gobernador, los intereses de Salta y de los salteños siempre están primero. Los compromisos se honran con hechos. Estamos cumpliendo con nuestra palabra”, concluyó.

