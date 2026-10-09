Mañana se podrá donar sangre en barrio El Milagro

La actividad será en la escuela Ceferino Namuncurá, en horario matutino. Los donantes deben tener entre 16 y 65 años de edad y tienen que asistir sin estar en ayunas.
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El Centro Regional de Hemoterapia (CRH) ha programado una jornada para promover la donación habitual y colectar sangre de todo grupo y factor en el barrio El Milagro, de la ciudad de Salta.

El móvil para recibir las donaciones estará en el playón deportivo de la escuela salesiana Nº 8015 “Ceferino Namuncurá”, ubicado en calle Cuba 969, mañana en el horario de 8.30 a 13, durante un operativo de “La Muni en tu Barrio”.

Se solicita a los voluntarios llevar documento de identidad, no estar en ayunas e hidratarse suficientemente.

En la ocasión, personal del CUCAI Salta informará a los concurrentes acerca de la donación de médula ósea para trasplante a personas con enfermedades de la sangre, como leucemia, talasemia y otras. Asimismo, se registrará a potenciales donantes.

Pueden donar:

Personas de entre 16 y 65 años de edad, con un peso corporal superior a los 50 kilos.

Sin antecedentes de enfermedad cardíaca, pulmonar, hepática, chagásica, oncológica, infecciosa u otra potencialmente riesgosa o perjudicial, para el receptor.

No pueden ser donantes

Embarazadas o mujeres que estén en etapa de amamantamiento.

Quienes durante los últimos 6 meses se hayan sometido a cirugía, endoscopía o colonoscopía.

Quienes se hayan colocado un piercing o realizado tatuajes, durante los últimos 6 meses.

Otros datos

Quienes hayan recibido vacuna antigripal y presenten síntomas como fiebre, dolores corporales, etc., podrán donar sangre luego de 72 horas de aplicada la vacuna.

Quienes hayan recibido medicación antibiótica deben esperar 7 días desde la última toma para donar.

Las personas que hayan tenido dengue, pueden donar luego de tres meses.

Quienes hayan tenido dengue hemorrágico pueden donar luego de seis meses.

Quienes convivan con personas que presenten síntomas de dengue, deben esperar cuatro semanas para donar.

Una persona puede donar sangre con un intervalo mínimo de dos meses.

Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación

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