Boca visitará a Instituto este viernes a partir de las 19:30 en Córdoba, en el marco de la 12° fecha del Torneo Clausura 2026. Los Xeneizes se ilusionan con seguir sumando en la tabla.
Instituto vs. Boca, por el Torneo Clausura 2026
DeportesHace 1 díaPrensa
El equipo del Vasco Arruabarrena continúa firme en su misión de escalar posiciones, de cara a los octavos de final, y también se acerca a la cima de la tabla anual. Del otro lado, La Gloria llega puntera y busca dar un gran paso ante su gente.
Los datos de Boca vs. Instituto, por el Torneo Clausura:
- Hora: 19.30
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- VAR: Yamil Possi
- Estadio: Monumental Presidente Perón
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