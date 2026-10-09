Sáenz exige a Nación inversiones en los ramales C14 y C15

El gobernador Gustavo Sáenz se unió al pedido de la Mesa Empresaria y Productiva de Salta y confirmó gestiones personales ante el Gobierno nacional para que se modifiquen los pliegos de la privatización del Belgrano Cargas, que cierra el 11 de noviembre, y se establezca como obligatoria la rehabilitación de los corredores ferroviarios estratégicos del norte.

El mandatario encabezó una reunión en la que estuvieron presentes además, senadores y diputados nacionales por Salta, para unificar una posición frente a la licitación internacional del Ferrocarril Belgrano Cargas. El eje del reclamo es que los ramales C14 (Salta – Socompa, frontera con Chile) y C15 (Perico – Embarcación – Salvador Mazza, frontera con Bolivia) dejen de figurar como obras optativas y pasen a ser obligatorias para el futuro concesionario que operará la red por los próximos 50 años.

Durante el encuentro, Sáenz expresó su acompañamiento al reclamo de las cámaras y detalló las gestiones realizadas. "Les quiero contar que esto lo venimos tratando con los senadores y diputados desde que se habló de la licitación de los ramales que es ahora para el 11 de noviembre. Yo hablé personalmente con funcionarios del Gobierno Nacional, y les expresé que es una preocupación grande la que tenemos y hay que que resolverla de alguna forma", afirmó el mandatario.

El Gobernador recordó que en su momento la Provincia firmó convenios para impulsar la reactivación ferroviaria y ratificó que seguirá gestionando ante Nación para que el norte no quede postergado otros 50 años.

El planteo de las cámaras tiene un fundamento económico concreto. Según un informe de Prograno, solo en el área de influencia del C15 se generan anualmente más de 1,8 millones de toneladas de granos, azúcar, papel y derivados, además de 252 millones de litros de alcohol y bioetanol que hoy salen casi en su totalidad en camiones. El flete carretero desde el norte salteño hasta los puertos de Rosario cuesta hasta 80 dólares por tonelada y representa el 22% del precio de la soja y hasta el 40% del valor de producción del maíz. Con un tren eficiente, estiman una baja del costo logístico de entre 20 y 30%.

El C14 es estratégico para la minería -litio, cobre y el proyecto Taca Taca- por su salida a los puertos del Pacífico en Chile y es la traza del Tren a las Nubes. El C15 es clave para la integración bioceánica con Bolivia. En los pliegos actuales, los 144,5 km entre Embarcación y Pocitos figuran como “SIN CIRC”, sin circulación y sin compromiso de reapertura inmediata.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, Gustavo Herrera, destacó la importancia del encuentro. "Para el norte es muy importante porque no podemos estar postergados. El flete hacia los puertos y lugares estratégicos es muy caro, por lo tanto el tren es una solución desde siempre. Los grandes países que se desarrollaron fueron a través del tren", señaló.

"Necesitamos que el centro del país escuche al norte y, por suerte, para los privados, para la industria, el comercio y el agro, tenemos el apoyo del Gobernador y del Gobierno de Salta para lograr que se licite el ramal y podamos tener un tren adecuado para nuestro norte. Esto es un trabajo para los salteños, no es el gobierno o las cámaras por separado, sino todos juntos", afirmó.

Herrera remarcó el valor del trabajo público-privado: "Eso fue lo más importante de la mesa, acá no hay un gobierno y no hay privados por separado, sino que somos uno solo trabajando para que la provincia esté bien. Fue muy bueno que vino el Gobernador, se presentó y mostró que está trabajando a nivel nacional, incluso tuvo una llamada telefónica con Santilli junto con nosotros".

Por su parte, el presidente de la Unión Industrial de Salta, Eduardo Gómez Naar, explicó: "Estamos viviendo un momento muy importante porque hay una licitación para el 11 de noviembre donde se licitan los ramales C14 y C15, donde hoy figuran como optativos. El eje principal de la reunión fue lograr que el Gobierno nacional los incluya no como optativos, sino como obligatorios para el futuro concesionario del ferrocarril".

"Sería un beneficio directo para todos los salteños y algo histórico. Tener un tren de alto nivel nos comunica con Bolivia a través del C15, con el Pacífico y Chile a través del C14, y va a ser un cambio importantísimo para el norte argentino. El Gobernador ya está en contacto con el Gobierno nacional y esperamos lograrlo", remarcó.

La Mesa Empresaria y Productiva está conformada hace un año y medio por siete cámaras: Cámara de Minería de Salta, Cámara de Proveedores de Empresas Mineras (CAPEMISA), Cámara de Comercio e Industria de Salta, Cámara de Comercio Exterior de Salta, Sociedad Rural Salteña, Prograno y la Unión Industrial de Salta.

Participaron de la reunión la senadora nacional por Salta, Flavia Royón; los diputados nacionales por Salta, Pablo Outes, Yolanda Vega y Bernardo Biella; el ministro de Infraestructura y coordinador de Enlace y Relaciones Políticas, Sergio Camacho; el coordinador de Relaciones Políticas y Planificación Estratégica de la Gobernación, Ricardo Villada; el presidente de la Sociedad Rural Salteña, Alfredo Figueroa; el presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Salta, Javier Cerúsico; el director ejecutivo de la Unión Industrial de Salta, Pedro Pittaluga; y, en representación de Prograno, Pedro Arias; junto a empresarios e integrantes de la Mesa Empresaria y Productiva de Salta.