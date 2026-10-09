Durísimo comunicado de la empresa que organizó el show por la despedida de Messi

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina no estuvo en muchos aspectos a la altura de las expectativas para una noche tan especial. Más allá del partido contra Benín, la organización recibió muchas críticas por parte de los hinchas debido a los espectáculos que rodearon al evento, tanto antes, durante y después del encuentro futbolístico en el Monumental.

Desde shows musicales que no generaron el impacto esperado, la falta de apoyo audiovisual, y hasta una presentación fallida del Grupo Cali -se había reunido después dos décadas para tocar para la Pulga y duró menos de un minuto-, fueron numerosos los aspectos que fueron repudiados. Y dos días después, Marketing Sports, la productora que contrató la AFA para hacerse cargo de la fiesta, emitió un duro comunicado en el que apuntó contra River Plate.

En el comienzo del descargo, la empresa asegura que "distintas limitaciones técnicas y operativas impidieron desarrollar el espectáculo en su totalidad y alcanzar el resultado que todos deseábamos". Tras esto procede a enumerar los distintas dificultades que debieron afrontar y alteraron la organización.

"La pantalla led con la que habitualmente cuenta el Monumental fue retirada tres días después del anuncio de AFA sobre la realización de la despedida. Propusimos instalar una alternativa dentro del campo de juego, iniciativa que no recibió la autorización del club anfitrión. Esta limitación impidió proyectar el emotivo video homenaje especialmente producido para la ocasión, así como acompañar las diferentes presentaciones artísticas con los recursos audiovisuales previstos", señala en primera instancia.

"Tampoco se autorizó la instalación de un escenario central y en consecuencia, fue necesario adaptar el montaje y reubicar las presentaciones musicales en espacios laterales, modificando las condiciones escénicas inicialmente planificadas. Esta disposición, sumada a la presencia de seguridad, prensa y personal operativo, dificultó su visibilidad, tanto para Lionel como para gran parte del público", agrega a continuación.

"La operación del sonido y de la iluminación del estadio se encontraba a cargo del equipo técnico del Club Atlético River Plate, fuera del control directo de nuestra productora, esto limito nuestro accionar eficiente a fin de evitar interrupciones del evento en distintos momentos", detalla luego.

Tras estas aclaraciones, se refiere al bochornoso final con la banda sorpresa: "Para el cierre se preparó una sorpresa especialmente dedicada a Lionel: la presentación del Grupo Cali, una de sus bandas favoritas, cuyos integrantes volvieron a reunirse para acompañarlo en esta ocasión. Durante el primer tema se produjo un corte en el suministro eléctrico provisto por el Club Atlético River Plate, que dejó sin continuidad este emotivo momento. A continuación, el personal del estadio activo la iluminación general, lo que provocó la salida del público e impidió completar el cierre previsto. Esta interrupción fue ajena a las decisiones y al control operativo de Marketing Sports".

"Lamentamos profundamente que Lionel, su familia y los hinchas no hayan podido disfrutar íntegramente del homenaje preparado con tanta dedicación. Nuestro objetivo fue, desde el primer día, ofrecer un homenaje inolvidable. Reafirmamos nuestro compromiso con AFA y con la producción de eventos que estén a la altura de la historia y de los protagonistas del fútbol argentino", concluye el comunicado.