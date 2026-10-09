El Gobierno apeló el fallo que lo obligaba a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario

El gobierno nacional apeló hoy el fallo dictado por el juez federal Martín Cormick que declaró la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo había promulgado la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, pero condicionado su ejecución a que se determinaran las fuentes de financiamiento y se incorporaran las partidas correspondientes al presupuesto.

Días atrás, el juez hizo lugar a un amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional, universidades y docentes, pero el gobierno apeló hoy el fallo.