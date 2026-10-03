Alerta amarilla por vientos fuertes en Salta

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por viento para distintos sectores de la provincia de Salta, con vigencia a partir de las 12 horas, hasta las 18.

La advertencia alcanza a la Cordillera de los Andes, Puna de Cachi, Puna de La Poma, Puna de Los Andes, Puna de Molinos, Puna de Cafayate y Puna de San Carlos, donde se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 km/h, mientras que las ráfagas podrían superar los 100 km/h.

Además, rige la alerta por viento Zonda para los Valles de Cachi, Chicoana, Cafayate, La Caldera, La Poma, Puna de Los Andes, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos. En estas zonas se prevé vientos con velocidades de entre 30 y 40 km/h, con ráfagas que podrían superar los 60 km/h.

Ante estas condiciones, se recomienda extremar las precauciones, especialmente al circular por rutas y caminos de altura, asegurar elementos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informados a través de los canales oficiales.