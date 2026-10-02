Mar del Plata: Descubrieron 57 especies nuevas

Un taller internacional de identificación de especies analizó las muestras de la expedición Talud Continental IV, liderada por científicos del CONICET, y confirmó el hallazgo de 57 nuevas especies marinas y 5 géneros desconocidos en el cañón submarino Mar del Plata, frente a las costas argentinas. El análisis amplió una estimación preliminar que hablaba de al menos 40 especies nuevas.

El taller, organizado por The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census (la iniciativa global para catalogar la vida marina) en alianza con el Schmidt Ocean Institute (SOI), tuvo lugar en julio de 2026 en la Universidad Maimónides de Buenos Aires. Reunió a 20 taxónomos en el inicio de su carrera, provenientes de América Latina y Europa, para examinar muestras biológicas recolectadas en aguas profundas del Atlántico Sur.

La campaña Talud Continental IV se realizó en agosto de 2025 a bordo del buque de investigación R/V Falkor (too), propiedad del SOI. La misión, liderada por investigadores del CONICET, se extendió durante 21 días y fue transmitida en vivo a través de plataformas digitales, con cerca de 22 millones de visualizaciones y una audiencia simultánea de 4 millones de personas, según datos del CONICET.

La expedición contó con el ROV SuBastian, un vehículo operado desde la superficie sin tripulación a bordo que descendió hasta los 3.900 metros de profundidad. Allí tomó muestras e imágenes de organismos que nunca antes recibieron descripción científica formal. De acuerdo con los investigadores participantes, las muestras analizadas en el taller representan solo una fracción del total recolectado: aún quedan especímenes sin examinar que podrían revelar más especies nuevas para la ciencia.