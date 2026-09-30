Javier Milei llega a París con 13 gobernadores y empresarios

El mandatario aterrizará este miércoles al mediodía y asistirá a un cóctel-cena de bienvenida en la Embajada argentina; el jueves mantendrá una bilateral con su par francés, Emmanuel Macron. Antes de partir, invitó a los inversores franceses a "llenarse los bolsillos" en el país.
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El presidente Javier Milei llegará este miércoles a París para participar de la Argentina Week, un evento para atraer inversiones al país. El viaje se produce después de su paso por Estados Unidos, donde participó de la 81º Asamblea Anual de las Naciones Unidas (ONU).

Tras partir este martes por la noche, el mandatario arribará a la capital francesa a las 13 del miércoles (hora argentina). Una hora después, asistirá a un cóctel-cena de bienvenida en la Embajada Argentina. Uno de los puntos centrales de su agenda es la reunión bilateral con su par francés, Emmanuel Macron, prevista para el jueves.

La comitiva oficial de Milei está integrada por 13 gobernadores, además de la secretaria General, Karina Milei; los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores); Luis Caputo (Economía); Federico Sturzenegger (Desregulación); Juan Bautista Mahiques (Justicia); Mario Lugones (Salud), y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

En tanto, entre los empresarios que dirán presente estarán Marcos Bulgheroni de PAE, Martín Migoya de Globant, Marcelo Mindlin de Pampa Energía, Manuel Antelo de Grupo Antelo, Mariano Bosch de Adecoagro, Alejandro Elsztain de Cresud, Juan Pablo Bagó de Bagó y Martín Varsavsky de Inception Fertility.

Los gobernadores que acompañan a Milei son Rolando Figueroa (Neuquén), Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Sáenz (Salta), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Jorge Macri (CABA).

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