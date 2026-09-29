El perfume de dulce de leche que conquista París y Buenos Aires

La casa francesa Obvious Parfums desembarcó en Buenos Aires de la mano de David Frossard, su gran sorpresa: una fragancia de culto inspirada en el dulce más consumido de nuestro país.

En un mercado saturado de narrativas exageradas y frascos con combinaciones aromáticas sobrecargadas, la verdadera perfumería de nicho reclama su sentido original. No se trata de ostentación ni de fórmulas complejas diseñadas para impresionar a un panel de críticos.

Su auténtico poder radica en la honestidad y la coherencia de volver a la materia prima noble y concebir el aroma como una extensión íntima y visceral de quien lo lleva. Así lo entiende David Frossard, filósofo y figura clave de la perfumería de autor contemporánea.

Tras haber impulsado casas icónicas de la escena global, fundó en 2020 Obvious Parfums con una premisa clara: despojar a la fragancia del artificio y devolverle su cualidad más animalística y emocional. “Para mí, la historia reside en el producto en sí. Es como una persona: estás contando la historia a través de tu forma de ser y de vestir. Una fragancia debe vivirse, amarse y usarse”, reflexionó Frossard en su reciente paso por Buenos Aires, presentado en una cata exclusiva en el espacio de curaduría de fragancias de autor édition privée.

Lejos del empalago predecible de los aromas golosos industriales, Frossard aborda la tendencia gourmand desde una óptica botánica y cultural. Integrado a la colección Kakigori —un tríptico olfativo inspirado en el postre tradicional japonés de hielo raspado y el arte del layering o superposición de capas—, Dulce de Leche nace de una profunda fascinación por el ritual rioplatense.

“No veo el sentido de que alguien compre un perfume para oler simplemente a galletitas o a azúcar. Para mí, el dulce de leche es parte de la cultura: es la reunión, el abrazo, la alegría compartida”, explica el creador. En lugar de un acorde sintético y plano, la composición se articula con la maestría técnica del Laboratoire Monique Remy (LMR) de París. El aroma abre con un matiz tostado y elegante de nuez natural, se funde en un cuerpo cremoso y cálido de vainilla excepcional, y encuentra estructura en una estela de sisal que equilibra el dulzor y le otorga sofisticación aérea.