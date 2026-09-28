Horarios confirmados para los próximos amistosos

Confirmaron cuándo se jugarán los tres partidos que tendrá el equipo de Lionel Scaloni.
DeportesHace 12 horasPrensaPrensa
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La AFA anunció cuándo se jugarán los tres partidos que tendrá el equipo de Lionel Scaloni en los próximos días. Argentina enfrentará a Bolivia, Burkina Faso y Benín.

El primer encuentro será el miércoles 30 de septiembre a las 21, frente a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes. Luego, el sábado 3 de octubre a las 21, recibirá a Burkina Faso en el Monumental.

El cierre de la serie será el martes 6 de octubre a las 20, nuevamente en el estadio Monumental, ante Benín. El partido tendrá un condimento especial porque será el último compromiso de Lionel Messi con la Selección argentina en el país.

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