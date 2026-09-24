Desde las 18 comienza la venta de entradas para la despedida de Messi

Lionel Messi anunció su retiro de la selección argentina tras perder la final del Mundial 2026 y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que jugará un último partido en el país y ya se sabe cómo y cuándo comprar entradas. Será ante Benín, en el Monumental, el martes 6 de octubre en horario a confirmar, en el marco del último de los tres amistosos programados para la primera ventana internacional posterior a la Copa del Mundo.

Las entradas se pondrán a la venta este jueves 24 de septiembre a las 18 (horario argentino), dos días después de lo previsto inicialmente ya que la casa madre del fútbol a nivel nacional reprogramó la fecha de expendio de boletos. Se pueden adquirir en el sitio Deportick, que requiere que el usuario esté registrado para poder hacer la compra. Cada hincha que obtenga su ticket digital debe canjearlo por uno físico en las boleterías de un estadio a confirmar.

Si las entradas no se agotan de inmediato en dicha plataforma, todo indica que podrán adquirirse posteriormente en el sitio de AFA Tickets, aunque no está confirmado.

Precios de las entradas para la despedida de Messi