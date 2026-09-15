Se buscan voluntarios para vivir gratis cerca de las Cataratas del Iguazú

Una convocatoria de Workaway ofrece la posibilidad de realizar un intercambio cultural en Puerto Iguazú con una estadía mínima de tres semanas. La propuesta prevé alojamiento para quienes colaboren en un hostal familiar y cumplan una jornada de alrededor de cinco horas diarias, equivalente a 25 horas semanales.
El puesto está orientado principalmente a personas que puedan trabajar en recepción. La persona voluntaria deberá recibir a los huéspedes al llegar, acompañar las salidas mediante el proceso de check-out y responder consultas vinculadas con la ciudad, los recorridos disponibles y los traslados hacia las Cataratas del Iguazú.
La oferta corresponde a un establecimiento de dimensiones reducidas, con cuatro habitaciones en total. Tres de esos espacios son compartidos y uno es privado. La ubicación se encuentra en el centro de Puerto Iguazú, con acceso cercano a supermercados, terminal de ómnibus, panaderías, restaurantes y bares.
La responsable del hostal es Mariel, quien lleva adelante la actividad junto con sus padres, su esposo y sus hijos. La publicación describe una dinámica familiar y plantea que quienes se sumen puedan conocer costumbres locales y practicar español durante la estadía.
La recepción constituye la función principal del intercambio. Además de las entradas y salidas de huéspedes, la tarea incluye brindar referencias sobre las cataratas, informar qué colectivos o taxis pueden utilizarse y atender a viajeros extranjeros. Por ese motivo, la convocatoria fija como condición imprescindible contar con un buen dominio de inglés.
El alojamiento destinado a quienes colaboren consiste en una habitación pequeña equipada con una cucheta, aire acondicionado y conexión wifi. El espacio puede ser utilizado por otro voluntario en caso de que la persona viaje acompañada, aunque no se comparte con huéspedes del hostal.
El establecimiento cuenta con cocina para uso de los voluntarios y algunos alimentos básicos. La comida no forma parte de la oferta de manera formal. Sin embargo, la familia señala que suele comer allí y puede compartir algunas de esas comidas con las personas que participen del intercambio.
La propuesta incluye la posibilidad de aprovechar el tiempo libre para recorrer la zona. Entre los puntos mencionados figura el Hito Tres Fronteras, desde donde se observan Paraguay, Brasil y los ríos Paraná e Iguazú. También se indican pequeños saltos de agua para nadar y la visita a las Cataratas del Iguazú como una de las alternativas disponibles durante los días sin tareas.
Las personas interesadas deben crear un perfil en la plataforma y enviar una solicitud para postularse. Allí pueden revisar las condiciones de la experiencia y las evaluaciones que otros voluntarios dejaron sobre la estadía. La convocatoria solicita disponibilidad mínima de tres semanas, colaboración en recepción, atención de consultas de viajeros, orden general y limpieza de la piscina.