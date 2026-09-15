Se buscan voluntarios para vivir gratis cerca de las Cataratas del Iguazú

Una convocatoria de Workaway ofrece la posibilidad de realizar un intercambio cultural en Puerto Iguazú con una estadía mínima de tres semanas. La propuesta prevé alojamiento para quienes colaboren en un hostal familiar y cumplan una jornada de alrededor de cinco horas diarias, equivalente a 25 horas semanales.

El puesto está orientado principalmente a personas que puedan trabajar en recepción. La persona voluntaria deberá recibir a los huéspedes al llegar, acompañar las salidas mediante el proceso de check-out y responder consultas vinculadas con la ciudad, los recorridos disponibles y los traslados hacia las Cataratas del Iguazú.

La oferta corresponde a un establecimiento de dimensiones reducidas, con cuatro habitaciones en total. Tres de esos espacios son compartidos y uno es privado. La ubicación se encuentra en el centro de Puerto Iguazú, con acceso cercano a supermercados, terminal de ómnibus, panaderías, restaurantes y bares.

La responsable del hostal es Mariel, quien lleva adelante la actividad junto con sus padres, su esposo y sus hijos. La publicación describe una dinámica familiar y plantea que quienes se sumen puedan conocer costumbres locales y practicar español durante la estadía.

La recepción constituye la función principal del intercambio. Además de las entradas y salidas de huéspedes, la tarea incluye brindar referencias sobre las cataratas, informar qué colectivos o taxis pueden utilizarse y atender a viajeros extranjeros. Por ese motivo, la convocatoria fija como condición imprescindible contar con un buen dominio de inglés.

Entre las actividades indicadas aparece la limpieza de una piscina pequeña. También se solicita mantener el orden de la casa y colaborar en trabajos sencillos de mantenimiento. La familia aclara que el voluntariado no exige encargarse de la limpieza completa del alojamiento porque dispone de una persona destinada a esa labor. La permanencia solicitada es de al menos tres semanas. Ese requisito aparece junto con la disponibilidad para realizar la jornada diaria y con la capacidad de comunicarse en inglés. El idioma resulta relevante para orientar a turistas que llegan a la ciudad y necesitan datos sobre transporte, paseos y servicios cercanos.