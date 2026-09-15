ANMAT prohibió productos médicos de una empresa e inhibió sus actividades productivas

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de uso y comercialización de todos los productos médicos importados por Ripezzi SRL y ordenó la inhibición preventiva de sus actividades productivas.

La decisión fue oficializada mediante la Disposición 5726/2026, a partir de una reinspección realizada en el establecimiento de la empresa, ubicado en Álvarez Thomas 667, en la Ciudad de Buenos Aires, para verificar si habían sido corregidas observaciones realizadas durante una inspección anterior.

El organismo ya había dispuesto medidas contra la firma luego de constatar que continuaba desarrollando actividades después del cese de funciones de su directora técnica, sin contar con un nuevo director técnico designado. En ese momento se había ordenado la suspensión preventiva de su certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y la prohibición de uso, comercialización y distribución de sus productos importados.

En la nueva inspección, ANMAT señaló que la empresa exhibió documentación que confirmaría la venta de productos médicos durante el período en que regía la prohibición. También indicó que al momento del procedimiento no contaba con documentación que respaldara el retiro del mercado que había sido ordenado.

A esto se sumaron presuntos incumplimientos vinculados con el sistema de calidad. Según la disposición, la firma no habría implementado de manera completa los registros de trazabilidad, almacenamiento y control de stock, ni habría realizado todas las adecuaciones indicadas en la inspección anterior.