Los abogados de Cristina Kirchner preparan un anuncio clave sobre la resolución de la ONU

Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner convocaron a una conferencia de prensa para este martes por la tarde con el fin de dar a conocer novedades respecto al reclamo presentado ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), por la sentencia dictada por la Justicia argentina contra la expresidenta en el marco de la causa Vialidad que derivó en su encarcelamiento y posterior proscripción electoral perpetua.

Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego citaron a la prensa a las 15hs en el NH Hotel, ubicado en Microcentro, para comunicar "información de relevancia" referida a la comunicación individual que presentaron a finales de julio ante el Comité de Derechos Humanos de ONU, en la que documentaron un total de ocho violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el proceso judicial contra la exmandataria.

En la presentación, los abogados aseguraron que el juicio constituyó una violación de múltiples garantías y remarcaron que “el proceso tuvo como finalidad la proscripción electoral" de Kirchner. "La condena perseguía impedir su candidatura en futuras elecciones”, afirmaron y agregaron que “la inhabilitación perpetua constituye una restricción indebida de sus derechos políticos”.