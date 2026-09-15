Así será la atención en el Registro Civil

En el marco de las festividades del Señor y la Virgen del Milagro, la subsecretaria del Registro Civil, Fernanda Ubiergo, informó cómo será la atención durante este fin de semana largo.

Guardias de nacimientos

Hasta hoy se podrán registrar los nacimientos que se produzcan en el Hospital Público Materno Infantil, en la oficina que el organismo posee en ese nosocomio.

En la sede central de Almirante Brown 160 se podrán inscribir los nacimientos que se produzcan en clínicas privadas, en la vía pública u otros ámbitos particulares. La atención de estas guardias será de 8 a 13 horas.

Guardias de defunciones

Las inscripciones de defunciones se realizarán exclusivamente en la sede central de Almirante Brown 160, de 8 a 13 horas.

En ambos casos, la atención será por orden de llegada y sin turno previo.

Costos y medios de pago

Los montos para realizar trámites de DNI son los siguientes: la modalidad regular tiene un costo de $10.000, mientras que la exprés asciende a $26.000. En cuanto al pasaporte, el trámite regular cuesta $100.000 y la modalidad exprés, $200.000.

Algunas personas podrán acceder a la exención de pago, de acuerdo con la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), en conjunto con ANSES, al momento de iniciar el trámite.

Se recuerda que todos los pagos deben efectuarse exclusivamente mediante tarjetas de crédito o débito y billeteras virtuales.

Además, se informa que tanto los DNI como los pasaportes, en sus modalidades regular y exprés, registran demoras en la entrega. En el caso del DNI, el plazo ronda los 90 días, mientras que para el pasaporte el tiempo estimado es de 15 días hábiles.

Por este motivo, se recomienda a las personas que necesiten tramitar alguno de estos documentos tener en cuenta los tiempos de demora, ya que se han registrado numerosos reclamos vinculados con entregas fuera de los plazos habituales.

Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación