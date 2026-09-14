El martes también tendrá lugar, desde las 15:30, una reunión informativa de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, donde se analizará el proyecto de Reforma Política Electoral impulsado por el oficialismo, que tiene como objetivo principal la eliminación de las PASO. La instancia parlamentaria permitirá avanzar en la discusión de la iniciativa antes de su eventual tratamiento legislativo.