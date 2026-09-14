El presidente Javier Milei tendrá una semana con reuniones de Gabinete, encuentros con diputados y senadores, una nueva Mesa Política y un viaje a Bahía Blanca, donde el viernes visitará el proyecto de Mega bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La actividad oficial comenzará el lunes con una reunión de Gabinete a las 10, mientras que tres horas más tarde, a las 15, el jefe de Estado recibirá a integrantes del Congreso, para definir lineamientos de cara a la intensa semana legislativa. El martes, en tanto, habrá una conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier, y una reunión de la Mesa Política.