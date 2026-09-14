El martes también tendrá lugar, desde las 15:30, una reunión informativa de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, donde se analizará el proyecto de Reforma Política Electoral impulsado por el oficialismo, que tiene como objetivo principal la eliminación de las PASO. La instancia parlamentaria permitirá avanzar en la discusión de la iniciativa antes de su eventual tratamiento legislativo.
Javier Milei arranca la semana con el Gabinete y una reunión con legisladores
PolíticaHace 1 díaPrensa
Este lunes, el mandatario inicia su plan de actividades con una reunión de Gabinete por la mañana. Por la tarde recibirá a senadores y diputados de su espacio para analizar estrategias de cara a sesiones legislativas fundamentales para los planes del Gobierno.
El presidente Javier Milei tendrá una semana con reuniones de Gabinete, encuentros con diputados y senadores, una nueva Mesa Política y un viaje a Bahía Blanca, donde el viernes visitará el proyecto de Mega bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
La actividad oficial comenzará el lunes con una reunión de Gabinete a las 10, mientras que tres horas más tarde, a las 15, el jefe de Estado recibirá a integrantes del Congreso, para definir lineamientos de cara a la intensa semana legislativa. El martes, en tanto, habrá una conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier, y una reunión de la Mesa Política.
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