Se inauguró Hecho en Salta, un nuevo espacio para los emprendedores salteños

Desde este viernes, salteños y turistas podrán conocer y adquirir los productos de emprendedores locales en «Hecho en Salta», el espacio municipal ubicado en San Martín y Buenos Aires. La propuesta completa el circuito de acompañamiento que la Municipalidad de Salta impulsa para fortalecer a los emprendedores: capacitación, producción y ahora comercialización.

Esta nueva instancia permitirá a los participantes conocer de primera mano el funcionamiento de un punto de venta, el comportamiento de los consumidores y la respuesta a sus productos. Hecho en Salta funcionará de lunes a viernes de 9.30 a 13.30 y de 17.30 a 21.30, y los sábados de 10 a 22.

Cada producto, una historia

Paula Soledad Delgadillo es creadora de «Dulce Catalina». A la hora de contar su historia recuerda que comenzó cosiendo para otras personas hasta que decidió convertir su gusto por la ropa para bebés en un proyecto propio.

“Yo siempre trabajé para otros, ahora quería trabajar para mí”, cuenta Paula. Cuando su hija era bebé aprendió técnicas como el punto smock mirando los programas de Utilísima y, con el tiempo, comenzó a diseñar y confeccionar sus propias prendas. “Empecé a diseñar lo que a mí me gustaba y a hacer lo que yo quería. Después se sumó mi hermana y ahí nació Dulce Catalina, mi emprendimiento”, recuerda.

El proceso de crecimiento también estuvo acompañado por capacitación. Junto a su hermana, incorporó herramientas vinculadas con el manejo de emprendimientos, costos y redes sociales en la Escuela de Emprendedores. “Fuimos paso a paso y acá estamos”, resume. La llegada a Hecho en Salta representa para ellas una nueva etapa: “Me siento feliz. Es un paso más para nosotras”.

También forma parte de esta primera experiencia María Sosa, de «Manos de Maraya», quien hace cuatro años descubrió una forma particular de tejido que se realiza con los dedos, sin utilizar agujas.

“Hace cuatro años empecé a hacer cosas con las manos. Este tipo de tejidos es todo con los dedos. De ahí nació mi amor por este tejido en especial”, relata. Desde entonces produce almohadones, mantas, gorros y otros artículos.

María tenía otro trabajo, pero decidió apostar por aquello que realmente disfrutaba hacer. “Mi trabajo anterior era por necesidad, ahora hago lo que me gusta”, cuenta.

Su recorrido también incluyó distintas capacitaciones en la Escuela de Emprendedores, donde realizó cursos de marketing y redes sociales. Ahora, la posibilidad de contar con un lugar de venta representa un nuevo desafío. “Es la primera vez que puedo tener la oportunidad de poner mis productos en una vitrina y en el centro”, señala.

Otra de las historias que llegan a Hecho en Salta es la de «Quebracho Colorado», el emprendimiento de Carla Cuenca y Manuel Carrizo, dedicado a la elaboración de artesanías y artículos en cuero. Ambos tienen formación profesional —ella es licenciada en Enfermería y él, licenciado en Higiene y Seguridad—, pero encontraron en el trabajo artesanal una alternativa que comenzó a crecer durante la pandemia.

“Empezamos a hacer productos pequeños en tiempos de pandemia”, cuenta Carla. En su caso, además, hubo un aprendizaje familiar: su padre era artesano y le transmitió parte de sus conocimientos. Con el tiempo, junto a Manuel comenzaron a producir artículos en cuero, aprovechando el material de principio a fin, y a comercializarlos en ferias y mediante entregas a domicilio.

Para Manuel, el punto de partida estuvo marcado por la pérdida de su empleo durante la pandemia. “Me quedé sin trabajo en la pandemia”, recuerda. A partir de entonces comenzó a interiorizarse en la producción con cuero, desde la pintura y el armado hasta la presentación de los productos y los pedidos.

Hoy, llegar a un lugar de venta representa para ambos una oportunidad que durante mucho tiempo estuvo condicionada por los costos de instalar un comercio. “Los costos tan elevados de los alquileres siempre fueron una traba, pero ahora se nos abre un camino para poder empezar como siempre quisimos”, explica Manuel.

Modalidad rotativa

Cada emprendedor podrá permanecer durante 60 días, exhibir y vender sus productos. El objetivo es que adquieran experiencia sobre aspectos vinculados con la actividad comercial, como la presentación, el manejo del stock, la organización y las preferencias de los consumidores.

Una vez cumplido ese período, el grupo dará lugar a nuevos emprendedores, con el objetivo de ampliar progresivamente la cantidad de productores que puedan acceder a la experiencia.