Potencia 2026 se realizará los días 11, 12 y 13 de septiembre

El Centro de Convenciones de Salta ya comenzó a transformarse para una nueva edición de Potencia Salta 2026. Carpas, stands y distintos sectores del predio están en pleno armado para recibir, desde este viernes 11 de septiembre, a alrededor de mil emprendedores de distintos puntos de la provincia.

Organizada por el Ministerio de Gobierno y Justicia junto a Livingroom, la feria se extenderá hasta el domingo 13 y volverá a convertirse en una gran vidriera para que emprendedores salteños puedan mostrar, comercializar y posicionar sus productos.

Además del recorrido por los stands, quienes visiten Potencia encontrarán food trucks, Beer Garden, propuestas gastronómicas, juegos y espacios infantiles, shows y bandas en vivo, con actividades pensadas para disfrutar durante todo el fin de semana. La entrada será libre y gratuita durante las tres jornadas.

Estacionamiento con fin solidario

En esta edición, el ingreso al estacionamiento será por la avenida ubicada junto al mayorista Yaguar. En el lugar habrá cartelería indicativa para orientar a quienes lleguen en vehículo y facilitar el acceso al predio.

El estacionamiento estará a cargo de la Fundación HOPE y lo recaudado será destinado a acompañar y ayudar a las familias que forman parte de la institución, sumando una acción solidaria a Potencia Salta 2026.

Música en vivo durante los tres días

La programación artística comenzará el viernes 11, a las 18, con El Chavo; a las 20 será el turno de La Trampa y, desde las 21:30, se presentará El Apertura.

El sábado 12, la música comenzará a las 16 con Trotamundo. A las 18 subirá al escenario Cantores del Norte, a las 20 se presentará Huellah y el cierre, desde las 21:30, estará a cargo de Coro Black.

El domingo 13, desde las 16 se presentará Raíces Salteñas, seguido por Carlitos Melián, a las 18, y Lunan, a las 20. Desde las 21:30, DJ Nacho Carrizo tendrá a su cargo el cierre de la última jornada.

Días y horarios

El viernes 11, la apertura al público e inauguración oficial será a las 17. El ingreso del público estará habilitado hasta las 22, con permanencia en el predio hasta las 00.

El sábado 12 y domingo 13, las puertas se abrirán al público a las 10. En ambas jornadas, el ingreso estará habilitado hasta las 22 y la permanencia en el predio será hasta las 00.

Con entrada libre y gratuita, tres días de feria, música, gastronomía y entretenimiento, Potencia Salta 2026 vuelve a reunir en un mismo lugar el talento emprendedor de toda la provincia, con una propuesta pensada para recorrer, descubrir y disfrutar en familia.