La ONU aprobó un nuevo mapa mundial que muestra el tamaño real de África
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) votó a favor de sustituir el mapamundi tradicional por uno que refleje con mayor precisión la extensión de África. La resolución busca corregir la distorsión del modelo clásico Mercator, diseñado originalmente en el siglo XVI.
Según los datos recopilados por El País, el nuevo modelo impulsado bajo el nombre de "Tierra Igual" fue defendido por representar con mayor precisión el tamaño del mundo. La determinación parlamentaria se aprobó con el voto afirmativo de 164 naciones, entre las que se encontraron Francia y el Reino Unido.
Estados Unidos fue el único país que se opuso a la medida en el recinto internacional, mientras que se registraron seis abstenciones. Aunque la votación de la ONU no es vinculante, supondrá cambios paulatinos en los mapas utilizados por diversas instituciones de todo el mundo.
Para subsanar las históricas deformaciones del plano, un equipo de cartógrafos diseñó en el año 2018 la proyección "Tierra Igual". El nuevo gráfico de áreas iguales ya había sido adoptado formalmente en febrero por los 54 estados miembros de la Unión Africana.
La propuesta denominada "Corregir el mapa" estuvo patrocinada por el gobierno de Togo y recibió el respaldo de todo el bloque africano. El ministro de Asuntos Exteriores de Togo, Robert Dussey, remarcó a Reuters que un mundo justo comienza necesariamente con un mapa justo.
A través de su cuenta de la red social X, el funcionario amplió su postura afirmando que la resolución de la ONU va mucho más allá de la cartografía. Según expresó, la decisión significa una victoria histórica en materia de justicia, dignidad, igualdad y en la forma de representar nuestro mundo.
De este modo, se inicia un proceso de actualización global que, aunque no vinculante, alterará la cartografía oficial utilizada por diversas instituciones alrededor del planeta.