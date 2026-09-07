La ONU aprobó un nuevo mapa mundial que muestra el tamaño real de África

Para subsanar las históricas deformaciones del plano, un equipo de cartógrafos diseñó en el año 2018 la proyección "Tierra Igual". El nuevo gráfico de áreas iguales ya había sido adoptado formalmente en febrero por los 54 estados miembros de la Unión Africana.

La propuesta denominada "Corregir el mapa" estuvo patrocinada por el gobierno de Togo y recibió el respaldo de todo el bloque africano. El ministro de Asuntos Exteriores de Togo, Robert Dussey, remarcó a Reuters que un mundo justo comienza necesariamente con un mapa justo.

A través de su cuenta de la red social X, el funcionario amplió su postura afirmando que la resolución de la ONU va mucho más allá de la cartografía. Según expresó, la decisión significa una victoria histórica en materia de justicia, dignidad, igualdad y en la forma de representar nuestro mundo.