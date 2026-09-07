Más de 250 personas trabajarán en la cobertura sanitaria por la Fiesta del Milagro

El Ministerio de Salud Pública puso en marcha este domingo 6 de septiembre la etapa central del dispositivo de asistencia y cobertura médica con motivo de las festividades en honor al Señor y la Virgen del Milagro.

El director del SAMEC, Daniel Romero, detalló que el cronograma fue articulado de manera conjunta con la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias (DINESA), los servicios de emergencias 107 de las provincias de Jujuy y Tucumán, Santiago del Estero, el Ejército Argentino, la Policía de la Provincia, Defensa Civil, Cruz Roja, instituciones privadas, hospitales cabecera y universidades.

En total, durante la jornada del 15 de septiembre estarán afectadas más de 250 personas de forma exclusiva al operativo, garantizándose al mismo tiempo la guardia habitual en la base central y en las 11 subbases del organismo.

Dentro del esquema de contingencia, se incorporará por primera vez a la cobertura un hospital móvil de la DINESA, recurso de alta complejidad que arribará a Salta a partir de las gestiones impulsadas por el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, ante las autoridades sanitarias nacionales.

Cronograma del operativo: de la novena a la procesión

A partir de este domingo 6 y hasta el sábado 12 de septiembre, en el marco del rezo de la novena, comenzará a operar el Puesto Médico de Avanzada (PMA) ubicado sobre calle España, junto a la Catedral y el Banco Macro, que funcionará de manera ininterrumpida entre las 7 y las 24 horas.

Para los días 13, 14 y 15, correspondientes al Triduo y la llegada masiva de peregrinaciones, el esquema se ampliará de la siguiente forma:

PMA Macro (Catedral): atenderá el domingo 13 de 7 a 23; el lunes 14 cumplirá guardia durante las 24 horas, y el martes 15 permanecerá activo hasta la finalización de los cultos.

PMA Plaza 9 de Julio (Hospital Móvil DINESA): instalado sobre la plaza céntrica junto al equipo de la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias, operará el domingo 13 de 7 a 24; el lunes 14 las 24 horas continuas, y el martes 15 hasta el cierre de las actividades.

Puesto de acceso en Aunor: se montará con personal conjunto del SAMEC y DINESA durante los días 13 (24 horas) y 14 (de 7 a 19), a fin de asistir el ingreso de las delegaciones por el acceso este de la ciudad.

Puesto Limache (Jockey Club): prestará cobertura el lunes 14, en el horario de 7 a 17, para la recepción y contención sanitaria de los peregrinos provenientes de la Puna.

Puesto Plaza Macacha Güemes: funcionará el lunes 14, de 7 a 19, destinado a las columnas que arriban por la zona sur de la Capital.

Dispositivo para el 15 de septiembre

Durante la procesión se alcanzará el pico máximo de despliegue. El SAMEC dispondrá de puestos estratégicos integrados por carpas sanitarias, médicos, enfermeros, podólogos y kinesiólogos:

Plaza 9 de Julio: además del hospital móvil de DINESA, se sumará una carpa naranja desde las 7 de la mañana y funcionará en la Glorieta el Puesto de Comando del SAMEC con servicios de podología y kinesiología para la atención de peregrinos.

PMA Plaza Belgrano: operativo desde las 8 de la mañana.

PMA Parque 20 de Febrero: operativo desde las 8 de la mañana, montado con el soporte técnico del SAME 107 de la provincia de Jujuy.

Red de derivación: se distribuirán 24 ambulancias en calles perpendiculares a lo largo de todo el recorrido procesional para resolución en terreno o traslado inmediato hacia los centros hospitalarios de referencia, a las que se sumarán cuatro móviles asignados exclusivamente a los puestos de la plaza principal.



Pautas de prevención

Sobre las pautas de cuidado personal, Romero remarcó: "A quienes tengan la intención de peregrinar y presenten alguna enfermedad de base, les pedimos que realicen previamente una consulta médica para constatar que se encuentran en condiciones. Quienes tomen medicación habitual deben llevarla consigo y respetar los horarios de las tomas. Es fundamental mantener una hidratación constante con agua segura, usar protección solar ante la exposición prolongada y consumir porciones de comida liviana pero periódica. Del mismo modo, recomendamos no sumar a marchas de gran exigencia física a niños pequeños ni a adultos mayores, que son los grupos más vulnerables a las descompensaciones en ruta".

Acciones desarrolladas desde julio

El dispositivo actual forma parte del plan de contingencia que el SAMEC viene ejecutando desde el pasado 25 de julio, cuando se instaló el primer PMA durante la ceremonia de entronización de las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro.

A partir del 29 de julio, se mantuvo activo el puesto sanitario dentro de la Catedral Basílica en doble turno (de 7 a 13 y de 16 a 22) para brindar cobertura diaria a las visitas institucionales. Durante agosto, el organismo acompañó con ambulancias y puestos de avanzada las jornadas del Milagro de los Enfermos en la Parroquia de Lourdes (del 20 al 23 de agosto), el Milagro de la Infancia (28 de agosto) y el Milagro de la Catequesis (29 de agosto). En esa misma fecha, enfermeros mochileros y una unidad móvil brindaron cobertura a la marcha del Milagro con los Jóvenes desde el Seminario hasta el atrio catedralicio. Por último, este sábado 5 de septiembre se afectará un móvil para la custodia sanitaria de las imágenes peregrinas en su recorrido por 11 parroquias de la Capital desde Vaqueros.