Las petroleras que operan en Malvinas ratificaron que avanzarán con el proyecto

Las dos empresas con licencia para operar el yacimiento Sea Lion al norte de las islas Malvinas salieron a restarle importancia al anuncio del presidente Javier Milei, quien anunció sanciones para quienes exploten recursos naturales en el archipiélago sin autorización argentina.

Según consignó la agencia EFE, la británica Rockhopper y la israelí Navitas remarcaron que las licencias que poseen fueron “legalmente otorgadas” por el gobierno local de las islas.

En un comunicado conjunto, las firmas internacionales “no esperan que los recientes acontecimientos tengan efectos materiales en las actividades del proyecto de Sea Lion, incluido el calendario para completar el desarrollo del proyecto”.

Las empresas aclararon que su declaración respondía a “informes en prensa y en conexión con el discurso pronunciado anoche por el presidente argentino”. Además, subrayaron que la licencia de exploración que recibieron cuenta con “apoyo total y continuo del gobierno británico”.

Anoche, el presidente Javier Milei anunció una serie de medidas para impedir que empresas extranjeras extraigan recursos en territorios nacionales bajo ocupación británica.

Antes de conocerse la declaración conjunta de las petroleras a cargo de Sea Lion, las acciones de ambas firmas caían con fuerza en el mercado de Londres. Llegaron a retroceder 10%, aunque con el correr de las horas, la baja se recortaba a 5%.