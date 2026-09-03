El Gobierno exigió un funcionamiento mínimo del 75%

El Ministerio de Capital Humano intimó a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) a que garantice un funcionamiento mínimo del 75% en los aeropuertos este jueves y viernes, luego del paro convocado por trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

En un comunicado, la cartera a cargo de Sandra Pettovello exigió que los aeropuertos funcionen con actividades mínimas durante la medida de fuerza: "El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, informa que se intimó a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) al estricto cumplimiento del régimen legal vigente y a garantizar la prestación de los servicios mínimos correspondientes en el ámbito de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC)".

"En este marco, y conforme a lo establecido por el artículo 1º de la Ley N° 27.161 y el artículo 24 de la Ley N° 25.877 y sus modificatorias, se intimó a ATE a garantizar, en el ámbito de su responsabilidad, la prestación de los servicios mínimos correspondientes. De acuerdo con las previsiones incorporadas por la Ley de Modernización Laboral N° 27.802, la cobertura de los servicios mínimos, tratándose de un servicio esencial, no podrá ser inferior al 75% de la prestación normal del servicio", remarcó.

Por último, explicó el propósito de su intimación: "La medida se adopta a partir de las presentaciones efectuadas por ATE y ANAC y tiene como objetivo asegurar la continuidad de un servicio esencial para la conectividad, la seguridad y el normal funcionamiento del sistema de navegación aérea nacional".

La actividad aérea nacional tendrá modificaciones el jueves y viernes por una medida de fuerza que alcanzará a más de 27 aeropuertos de todo el país, entre ellos Ezeiza y Aeroparque, con interrupciones de 9 a 12 y de 18 a 21 que podrían afectar servicios comerciales.

Los pasajeros con vuelos previstos durante esas franjas deberán consultar previamente a sus aerolíneas para conocer posibles cambios en los horarios de partida o llegada. Los servicios sanitarios, humanitarios, oficiales y aquellos destinados al traslado de órganos quedarán exceptuados de las interrupciones previstas para ambas jornadas.