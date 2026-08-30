Leandro Paredes cuestionó la sanción de 10 partidos de la FIFA

Luego del triunfo de Boca por 1-0 ante Lanús, por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026, Leandro Paredes se refirió a la sanción de 10 fechas que le impuso la FIFA por los incidentes ocurridos después de la final del Mundial entre la Selección argentina y España.
“Me parece exagerada”, sostuvo el mediocampista, quien también hizo alusión a la sanción de Gavi, mediocampista español, que recibió un partido de suspensión por su participación en el enfrentamiento.
“Lo raro es que a él le dieron una y es él el que me da la piña en el pecho. Pero bueno, ya está. Ahora queda apelar y ver si pueden reducir la sanción y nada más”, expresó.
La AFA ya había solicitado que las suspensiones pudieran cumplirse también en amistosos internacionales de clase A, pedido que fue aceptado por la FIFA. De esta manera, los partidos de preparación de la Selección también pueden computar para las sanciones.