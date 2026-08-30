Leandro Paredes cuestionó la sanción de 10 partidos de la FIFA

Luego del triunfo de Boca por 1-0 ante Lanús, por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026, Leandro Paredes se refirió a la sanción de 10 fechas que le impuso la FIFA por los incidentes ocurridos después de la final del Mundial entre la Selección argentina y España.

“Me parece exagerada”, sostuvo el mediocampista, quien también hizo alusión a la sanción de Gavi, mediocampista español, que recibió un partido de suspensión por su participación en el enfrentamiento.

“Lo raro es que a él le dieron una y es él el que me da la piña en el pecho. Pero bueno, ya está. Ahora queda apelar y ver si pueden reducir la sanción y nada más”, expresó.