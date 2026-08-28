El Milagrito convocó a más de 2 mil niños y jóvenes en la Catedral de Salta

La Policía de Salta desplegó un servicio preventivo de seguridad durante el desarrollo de la jornada “Milagro con los Niños, Milagro con la Infancia y Milagro con los Jóvenes”, que convocó a más de 2 mil niños de distintos establecimientos educativos en la Catedral Basílica.

La jornada reunió a estudiantes, docentes y familiares, quienes participaron de las actividades programadas por la Catedral Basílica en el marco de las celebraciones del Milagro 2026 y rindieron homenaje al Señor y la Virgen del Milagro.

El servicio contó con la presencia de efectivos de distintas áreas de la fuerza de seguridad provincial, distribuidos en puntos estratégicos para garantizar el normal desarrollo de las actividades y brindar asistencia ante cualquier eventualidad.