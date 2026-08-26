Estados Unidos suspende las citas para visas en todo el mundo

En medio de una nueva ofensiva contra la inmigración, la Administración de Donald Trump dispuso la suspensión de las citas para solicitar visados en todas las embajadas y consulados estadounidenses del mundo.

La medida, confirmada por un portavoz del Departamento de Estado, responde a la puesta en marcha de una iniciativa de formación global para el personal consular.

El organismo no detalló el alcance ni la duración de la capacitación, pero aclaró que el objetivo es reforzar los criterios para descartar a solicitantes considerados susceptibles de depender de prestaciones públicas en Estados Unidos. Además, busca garantizar que las solicitudes de visado sean evaluadas “de manera exhaustiva y coherente”.

La paralización de los turnos fue anticipada por el diario británico Financial Times, que informó que varios solicitantes de visados de migración recibieron correos electrónicos notificando la reprogramación de sus entrevistas. Las nuevas fechas serán comunicadas más adelante, según indicaron las autoridades.

En su segundo mandato, Trump profundizó la campaña de deportaciones y el endurecimiento de la política migratoria.

Entre las medidas recientes figuran la revocación de visados y permisos de residencia, así como el rechazo de solicitudes por motivos que incluyen opiniones políticas y la participación en protestas propalestinas contra la ofensiva israelí sobre Gaza.