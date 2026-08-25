Se secuestraron 12 motos en un operativo de tránsito en zona norte

Los controles se realizaron ayer por la tarde en las inmediaciones del parque Bicentenario, buscando garantizar la seguridad y el orden. Se verificó si los vehículos contaban con los papeles en regla, luces, alcoholemia y el uso de casco.
LocalesHace 19 horasPrensaPrensa
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La Municipalidad, a través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, realiza operativos de control y fiscalización, con el objetivo de continuar fortaleciendo la seguridad y el orden en la ciudad.

Ayer por la tarde, secuestraron 12 motos en un operativo de tránsito en zona norte, precisamente en las inmediaciones del parque Bicentenario.

Se verificó si los vehículos contaban con los papeles en regla, luces, alcoholemia y el uso de casco.

«Buscamos que los salteños respeten las normas viales y las cumplan como tiene que ser. No contemplamos ninguna falta, ya que de esta manera ponen en riesgo sus vidas y la de los demás», dijo Matías Assennato, secretario de Tránsito y Seguridad Vial.

Cabe destacar que las sanciones para los infractores son severas, tanto en lo económico como en las inhabilitaciones, con el objetivo de promover una mayor conciencia vial.

Desde el área indicaron que este tipo de operativos continuarán realizándose para reforzar la prevención y concientización en la comunidad. 

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